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В Таиланде уточнили, за что будут ускоренно депортировать иностранцев - РИА Новости, 03.08.2026
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11:55 03.08.2026
В Таиланде уточнили, за что будут ускоренно депортировать иностранцев

Таиланд будет ускоренно депортировать за нелегальный вьезд и незаконный бизнес

© Fotolia / tiveryluckyПолиция Таиланда
Полиция Таиланда - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Fotolia / tiverylucky
Полиция Таиланда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Таиланде готовятся изменения к иммиграционным правилам, которые ускорят депортацию некоторых категорий иностранных нарушителей законодательства.
  • Ускоренно депортировать будут иностранцев, нелегально въехавших в страну или находящихся в ней без законных оснований, а также за нелегальную трудовую деятельность и неуважение к общественным нормам и культуре Таиланда.
БАНГКОК, 3 авг – РИА Новости. Вице-премьер правительства Таиланда Пакон Нинпрапхан уточнил, за что иностранцев будут ускоренно депортировать после вступления в силу готовящихся изменений к иммиграционным правила.
Брифинг вице-премьера правительства страны по юридическим вопросам транслировал в записи Пятый национальный телеканал Таиланда.
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"Согласно решению кабинета министров от 17 июля 2026 года, в подзаконные акты, касающиеся депортации иностранных граждан, будут внесены изменения, которые ускорят депортационную процедуру для некоторых категорий иностранных нарушителей законодательства страны. На настоящий момент уточнены эти категории и обстоятельства, при которых будет применяться ускоренная депортация", - сказал вице-премьер, напомнив, что поправки к правилам депортации вносятся по инициативе премьер-министра Таиланда Анутхина Чанвиракуна.
Ускоренно депортировать будут, прежде всего, иностранцев, нелегально въехавших в Таиланд или нелегально находящихся в стране по окончании виз и разрешений на пребывание, сообщил замглавы правительства по юридическим вопросам.
По его словам, еще одну категорию составят иностранцы, арестованные за нелегальную трудовую деятельность и нелегальное ведение бизнеса в стране без соответствующих разрешений властей.
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"Отдельную категорию составляют иностранные граждане, своими действиями проявившие неуважение к общественным нормам поведения, принятым в Таиланде, а также неуважение к культуре и объектам культурно-исторического значения страны", - также сказал Нинпрапхан.
Он добавил, что изменятся и правила депортации иностранцев, совершивших уголовные преступления в Таиланде: порядок, по которому такой иностранец может быть депортирован только после отбытия наказания по приговору таиландского суда, останется в силе, однако теперь депортация должна будет последовать максимум через 30 суток после окончания срока заключения и освобождения из тюрьмы.
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"При нынешних правилах, которые принимались в конце 1970-х годов, иногда складывается ситуация, когда иностранец находится годами в Центре временного содержания иммиграционной полиции в ожидании депортации. Во многом это происходит потому, что депортируемому приходится ждать, пока его родственники, друзья или благотворители не купят ему авиабилет на родину", - пояснил вице-премьер.
Теперь правительство предлагает оплачивать авиабилеты депортируемых из государственных средств Таиланда, так как многолетнее содержание иностранца часто оказывается дороже, чем авиабилет, сказал он.
"Сейчас изменения к иммиграционным правилам проходят экспертную оценку в Государственном совете Таиланда, который может предложить свои правки к документу, после чего кабинет еще раз их рассмотрит и введет в действие", - сказал Нинпрапхан.
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