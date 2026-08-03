В Таиланде уточнили, за что будут ускоренно депортировать иностранцев

Краткий пересказ от РИА ИИ В Таиланде готовятся изменения к иммиграционным правилам, которые ускорят депортацию некоторых категорий иностранных нарушителей законодательства.

Ускоренно депортировать будут иностранцев, нелегально въехавших в страну или находящихся в ней без законных оснований, а также за нелегальную трудовую деятельность и неуважение к общественным нормам и культуре Таиланда.

БАНГКОК, 3 авг – РИА Новости. Вице-премьер правительства Таиланда Пакон Нинпрапхан уточнил, за что иностранцев будут ускоренно депортировать после вступления в силу готовящихся изменений к иммиграционным правила.

Брифинг вице-премьера правительства страны по юридическим вопросам транслировал в записи Пятый национальный телеканал Таиланда

"Согласно решению кабинета министров от 17 июля 2026 года, в подзаконные акты, касающиеся депортации иностранных граждан, будут внесены изменения, которые ускорят депортационную процедуру для некоторых категорий иностранных нарушителей законодательства страны. На настоящий момент уточнены эти категории и обстоятельства, при которых будет применяться ускоренная депортация", - сказал вице-премьер, напомнив, что поправки к правилам депортации вносятся по инициативе премьер-министра Таиланда Анутхина Чанвиракуна.

Ускоренно депортировать будут, прежде всего, иностранцев, нелегально въехавших в Таиланд или нелегально находящихся в стране по окончании виз и разрешений на пребывание, сообщил замглавы правительства по юридическим вопросам.

По его словам, еще одну категорию составят иностранцы, арестованные за нелегальную трудовую деятельность и нелегальное ведение бизнеса в стране без соответствующих разрешений властей.

"Отдельную категорию составляют иностранные граждане, своими действиями проявившие неуважение к общественным нормам поведения, принятым в Таиланде, а также неуважение к культуре и объектам культурно-исторического значения страны", - также сказал Нинпрапхан.

Он добавил, что изменятся и правила депортации иностранцев, совершивших уголовные преступления в Таиланде: порядок, по которому такой иностранец может быть депортирован только после отбытия наказания по приговору таиландского суда, останется в силе, однако теперь депортация должна будет последовать максимум через 30 суток после окончания срока заключения и освобождения из тюрьмы.

"При нынешних правилах, которые принимались в конце 1970-х годов, иногда складывается ситуация, когда иностранец находится годами в Центре временного содержания иммиграционной полиции в ожидании депортации. Во многом это происходит потому, что депортируемому приходится ждать, пока его родственники, друзья или благотворители не купят ему авиабилет на родину", - пояснил вице-премьер.

Теперь правительство предлагает оплачивать авиабилеты депортируемых из государственных средств Таиланда, так как многолетнее содержание иностранца часто оказывается дороже, чем авиабилет, сказал он.