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МИД: убийство россиян в Паттайе подрывает туристический имидж Таиланда - РИА Новости, 03.08.2026
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10:35 03.08.2026
МИД: убийство россиян в Паттайе подрывает туристический имидж Таиланда

МИД Таиланда: убийство россиян в Паттайе подрывает туристический имидж страны

© RT на русскомЭкстренные службы во время поисков россиян в Паттайе
Экстренные службы во время поисков россиян в Паттайе - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© RT на русском
Экстренные службы во время поисков россиян в Паттайе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Таиланда заявил, что убийство двух молодых россиян в Паттайе подрывает туристический имидж страны.
  • Глава МИД подчеркнул необходимость реальных действий для обеспечения большей безопасности туристов и предотвращения подобных преступлений в будущем.
БАНГКОК, 3 авг – РИА Новости. Убийство двух молодых россиян в Паттайе подрывает туристический имидж Таиланда, заявил журналистам на брифинге в Бангкоке министр иностранных дел страны Сихасак Пхуангкеткео.
"Таиланд – это крупное туристическое направление. Когда происходит такое преступление, это подрывает доверие туристов. Мы должны это признать, и поэтому мы должны показать реальными действиями, что мы полны решимости обеспечить большую безопасность и не допустить повторения такого преступления в будущем", — сказал глава МИД.
Двое молодых россиян, брат и сестра Назимовы, пропали в Паттайе 26 июля. Позже были арестованы подозреваемые, они признались в убийстве Назимовых и показали полиции место захоронения тел погибших.
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В миреПаттайяТаиландБангкокУбийство двух россиян в Паттайе
 
 
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