МИД: убийство россиян в Паттайе подрывает туристический имидж Таиланда

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Таиланда заявил, что убийство двух молодых россиян в Паттайе подрывает туристический имидж страны.
- Глава МИД подчеркнул необходимость реальных действий для обеспечения большей безопасности туристов и предотвращения подобных преступлений в будущем.
БАНГКОК, 3 авг – РИА Новости. Убийство двух молодых россиян в Паттайе подрывает туристический имидж Таиланда, заявил журналистам на брифинге в Бангкоке министр иностранных дел страны Сихасак Пхуангкеткео.
"Таиланд – это крупное туристическое направление. Когда происходит такое преступление, это подрывает доверие туристов. Мы должны это признать, и поэтому мы должны показать реальными действиями, что мы полны решимости обеспечить большую безопасность и не допустить повторения такого преступления в будущем", — сказал глава МИД.
Двое молодых россиян, брат и сестра Назимовы, пропали в Паттайе 26 июля. Позже были арестованы подозреваемые, они признались в убийстве Назимовых и показали полиции место захоронения тел погибших.