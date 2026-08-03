МИД: убийство россиян в Паттайе подрывает туристический имидж Таиланда

БАНГКОК, 3 авг – РИА Новости. Убийство двух молодых россиян в Паттайе подрывает туристический имидж Таиланда, заявил журналистам на брифинге в Бангкоке министр иностранных дел страны Сихасак Пхуангкеткео.

"Таиланд – это крупное туристическое направление. Когда происходит такое преступление, это подрывает доверие туристов. Мы должны это признать, и поэтому мы должны показать реальными действиями, что мы полны решимости обеспечить большую безопасность и не допустить повторения такого преступления в будущем", — сказал глава МИД.