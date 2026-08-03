Премьер и глава МИД Таиланда звонили послу России из-за убийства Назимовых

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун и министр иностранных дел Сихасак Пхуангкеткео выразили соболезнования послу России в Бангкоке Евгению Томихину после убийства брата и сестры Назимовых в Паттайе.
- Премьер-министр Таиланда посетил место убийства россиян и поручил правоохранителям принять все меры для наказания преступников.
- Анутхин Чанвиракун заявил, что убийц россиян ожидает самое суровое наказание, и следствие предпримет все усилия, чтобы не оставить юридических возможностей для смягчения приговора.
БАНГКОК, 3 авг - РИА Новости. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун и министр иностранных дел страны Сихасак Пхуангкеткео звонили послу РФ в Бангкоке Евгению Томихину в день обнаружения тел убитых в Паттайе брата и сестры Назимовых, чтобы выразить свои соболезнования, сообщил журналистам на брифинге в Бангкоке глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткео.
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"Это был шок для каждого тайца, когда мы услышали (об убийстве Назимовых - ред.), это тем более шокирует, когда речь идет об убийстве таких молодых людей! И премьер-министр, и я сразу позвонили послу России в Таиланде, чтобы выразить свои соболезнования", - сказал министр.
Министр также рассказал о визите главы правительства Таиланда в Паттайю, посещение им места убийства россиян, и о совещании премьер-министра с руководством национальной полиции, на котором глава правительства поручил правоохранителям принять все меры к тому, чтобы преступники были наказаны, и чтобы подобное убийство не могло повториться в Таиланде.
Ранее в субботу на прошлой неделе премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил РИА Новости после совещания в Паттайе, что убийц россиян ожидает самое суровое наказание, и что следствие предпримет все усилия к тому, чтобы не оставить в деле об убийстве россиян никаких юридических возможностей для смягчения приговора.
Двое молодых россиян пропали в Паттайе 26 июля. Позже были арестованы подозреваемые, они признались в убийстве.