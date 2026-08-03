Премьер и глава МИД Таиланда звонили послу России из-за убийства Назимовых

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"Это был шок для каждого тайца, когда мы услышали (об убийстве Назимовых - ред.), это тем более шокирует, когда речь идет об убийстве таких молодых людей! И премьер-министр, и я сразу позвонили послу России в Таиланде, чтобы выразить свои соболезнования", - сказал министр.