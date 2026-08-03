Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз ведет с Киевом переговоры о вступлении, чтобы помешать антиевропейскому развороту Украины, заявила СВР.
- По мнению СВР, Украина нужна Брюсселю только как полигон для испытаний передовых систем вооружений и отработки новых концепций ведения войны.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Евросоюз ведет с Киевом переговоры о вступлении, чтобы помешать антиевропейскому развороту Украины в будущем, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"Евробюрократы намерены и дальше дурить украинский народ, рассчитывая использовать его как пушечное мясо в противостоянии с Россией. Чтобы предотвратить разочарование украинцев и "антиевропейский разворот" Малороссии в ближайшие годы, Брюссель в июне в качестве конфетки предложил начать предвступительные переговоры с Украиной", — говорится в релизе.
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При этом, по данным разведки, сами европейские лидеры категорически отрицают возможность присоединения Киева к сообществу, опасаясь, что это принесет слишком большие экономические и политические риски. К тому же у Евросоюза нет ресурсов, чтобы удовлетворить завышенные запросы украинцев, так что процесс интеграции может растянуться на долгие годы, отметило пресс-бюро.
Это понимает и киевский режим, но продолжает подыгрывать евробюрократам, поскольку его существование полностью зависит от европейской помощи. На самом же деле Украина нужна Брюсселю только как полигон для испытаний передовых систем вооружений и отработки новых концепций ведения войны, добавили в СВР.
Еврочиновники мечтают нанести стратегическое поражение России, но у этих фантазий нет никакой реальной основы, подчеркнули в службе. Там также выразили уверенность, что со временем украинский народ прозреет и поймет, кто затянул его в кризис.
В июне и июле Евросоюз открыл для Украины и Молдавии два кластера переговоров о вступлении. Всего их шесть, каждый объединяет несколько направлений законодательства и реформ. По каждому кластеру нужно получить единогласное одобрение всех государств ЕС. Конкретные сроки завершения этого процесса Брюссель не называет.