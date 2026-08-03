В СВР объяснили, почему ЕС захотел обсудить с Киевом тему вступления в союз

Краткий пересказ от РИА ИИ Евросоюз ведет с Киевом переговоры о вступлении, чтобы помешать антиевропейскому развороту Украины, заявила СВР.

По мнению СВР, Украина нужна Брюсселю только как полигон для испытаний передовых систем вооружений и отработки новых концепций ведения войны.

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Евросоюз ведет с Киевом переговоры о вступлении, чтобы помешать антиевропейскому развороту Украины в будущем, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

"Евробюрократы намерены и дальше дурить украинский народ, рассчитывая использовать его как пушечное мясо в противостоянии с Россией . Чтобы предотвратить разочарование украинцев и "антиевропейский разворот" Малороссии в ближайшие годы, Брюссель в июне в качестве конфетки предложил начать предвступительные переговоры с Украиной", — говорится в релизе

При этом, по данным разведки, сами европейские лидеры категорически отрицают возможность присоединения Киева к сообществу, опасаясь, что это принесет слишком большие экономические и политические риски. К тому же у Евросоюза нет ресурсов, чтобы удовлетворить завышенные запросы украинцев, так что процесс интеграции может растянуться на долгие годы, отметило пресс-бюро.

Это понимает и киевский режим, но продолжает подыгрывать евробюрократам, поскольку его существование полностью зависит от европейской помощи. На самом же деле Украина нужна Брюсселю только как полигон для испытаний передовых систем вооружений и отработки новых концепций ведения войны, добавили в СВР.

Еврочиновники мечтают нанести стратегическое поражение России, но у этих фантазий нет никакой реальной основы, подчеркнули в службе. Там также выразили уверенность, что со временем украинский народ прозреет и поймет, кто затянул его в кризис.