Краткий пересказ от РИА ИИ
- Служба внешней разведки России заявила, что Киеву и ЕС украинская территория нужна для испытаний передовых систем вооружений и отработки новых концепций войны.
- В СВР считают, что фантазии о нанесении «стратегического поражения» России лишены реальной основы.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Киеву и ЕС украинская территория нужна для испытаний передовых систем вооружений и отработки новых концепций войны, заявила Служба внешней разведки России.
"Как мечтают европейские фантазеры, вдруг это поможет нанести "стратегическое поражение" России. Однако такие фантазии лишены какой-либо реальной основы", - добавили в СВР и выразили уверенность, что "со временем и украинский народ прозреет и увидит, кто затянул его в кризис и где его будущее".