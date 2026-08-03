СВР: территория Украины нужна ЕС для отработки новых концепций войны

"Как мечтают европейские фантазеры, вдруг это поможет нанести "стратегическое поражение" России. Однако такие фантазии лишены какой-либо реальной основы", - добавили в СВР и выразили уверенность, что "со временем и украинский народ прозреет и увидит, кто затянул его в кризис и где его будущее".