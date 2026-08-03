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СВР: территория Украины нужна ЕС для отработки новых концепций войны - РИА Новости, 03.08.2026
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11:39 03.08.2026 (обновлено: 11:58 03.08.2026)
СВР: территория Украины нужна ЕС для отработки новых концепций войны

СВР: территория Украины нужна ЕС для испытаний передовых систем вооружений

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Флаг и герб Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Служба внешней разведки России заявила, что Киеву и ЕС украинская территория нужна для испытаний передовых систем вооружений и отработки новых концепций войны.
  • В СВР считают, что фантазии о нанесении «стратегического поражения» России лишены реальной основы.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Киеву и ЕС украинская территория нужна для испытаний передовых систем вооружений и отработки новых концепций войны, заявила Служба внешней разведки России.
"На деле же и Киеву, и Брюсселю украинская территория нужна для испытаний передовых систем вооружений и отработки новых концепций ведения войны", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР.
"Как мечтают европейские фантазеры, вдруг это поможет нанести "стратегическое поражение" России. Однако такие фантазии лишены какой-либо реальной основы", - добавили в СВР и выразили уверенность, что "со временем и украинский народ прозреет и увидит, кто затянул его в кризис и где его будущее".
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КиевЕвросоюзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)РоссияБрюссель
 
 
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