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СВР: ЕС хочет предложить Киеву участие в политике безопасности - РИА Новости, 03.08.2026
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11:38 03.08.2026 (обновлено: 11:47 03.08.2026)
СВР: ЕС хочет предложить Киеву участие в политике безопасности

СВР: ЕС хочет предложить Киеву участие в политике безопасности без права голоса

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз планирует предложить Киеву участие в европейской политике безопасности, но без права голоса.
  • Брюссель предложил начать предвступительные переговоры с Киевом, чтобы предотвратить «антиевропейский разворот» Украины.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Евросоюз планирует предложить Киеву участие в европейской политике безопасности, но без права голоса, сообщила Служба внешней разведки России.
По информации пресс-бюро СВР, европейские лидеры категорически отрицают возможность перспективы вступления Украины в ЕС, но Брюссель предложил начать предвступительные переговоры с Киевом, чтобы предотвратить "антиевропейский разворот" Украины.
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"Кроме того, Киеву планируется предложить участие в европейской политике безопасности, правда, без права голоса", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР.
Украинские дипломаты докладывают своему начальству об истинном положении дел, отмечают в СВР.
"Однако киевский режим, понимая, что его существование полностью зависит от европейской финансовой и военной помощи, готов подыгрывать еврочиновникам в обмане собственного народа", - добавили в СВР.
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В миреКиевЕвросоюзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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