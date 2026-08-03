МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Евросоюз планирует предложить Киеву участие в европейской политике безопасности, но без права голоса, сообщила Служба внешней разведки России.

Украинские дипломаты докладывают своему начальству об истинном положении дел, отмечают в СВР.

"Однако киевский режим, понимая, что его существование полностью зависит от европейской финансовой и военной помощи, готов подыгрывать еврочиновникам в обмане собственного народа", - добавили в СВР.