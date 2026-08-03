Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз планирует предложить Киеву участие в европейской политике безопасности, но без права голоса.
- Брюссель предложил начать предвступительные переговоры с Киевом, чтобы предотвратить «антиевропейский разворот» Украины.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Евросоюз планирует предложить Киеву участие в европейской политике безопасности, но без права голоса, сообщила Служба внешней разведки России.
"Кроме того, Киеву планируется предложить участие в европейской политике безопасности, правда, без права голоса", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР.
Украинские дипломаты докладывают своему начальству об истинном положении дел, отмечают в СВР.
"Однако киевский режим, понимая, что его существование полностью зависит от европейской финансовой и военной помощи, готов подыгрывать еврочиновникам в обмане собственного народа", - добавили в СВР.