Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз не обладает ресурсами для удовлетворения завышенных запросов Киева для вступления в ЕС, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
- Европейские лидеры в внутренних дискуссиях отрицают возможность евроинтеграции Украины и опасаются экономических и политических рисков.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Евросоюз не обладает ресурсами для удовлетворения завышенных запросов Киева для вступления в ЕС, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"А у самого ЕС нет ресурсов, чтобы удовлетворить завышенные запросы украинцев", - говорится в сообщении.