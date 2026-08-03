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У ЕС нет ресурсов для интеграции Украины, заявили в СВР - РИА Новости, 03.08.2026
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11:35 03.08.2026 (обновлено: 11:41 03.08.2026)
У ЕС нет ресурсов для интеграции Украины, заявили в СВР

СВР: у ЕС нет ресурсов, чтобы удовлетворить запросы Киева для вступления в союз

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз не обладает ресурсами для удовлетворения завышенных запросов Киева для вступления в ЕС, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
  • Европейские лидеры в внутренних дискуссиях отрицают возможность евроинтеграции Украины и опасаются экономических и политических рисков.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Евросоюз не обладает ресурсами для удовлетворения завышенных запросов Киева для вступления в ЕС, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
По данным пресс-бюро, во внутренних дискуссиях в Брюсселе европейские лидеры категорически отрицают возможность перспективы евроинтеграции Украины и опасаются, что она принесет слишком большие экономические и политические риски для "единой Европы".
"А у самого ЕС нет ресурсов, чтобы удовлетворить завышенные запросы украинцев", - говорится в сообщении.
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