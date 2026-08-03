Брянские приставы передали для нужд СВО конфискованный автомобиль

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У мужчины из Карачевского района Брянской области конфисковали автомобиль Geely Emgrand за повторную езду в пьяном виде. Машину передали военнослужащим для нужд СВО.
БРЯНСК, 3 авг – РИА Новости. Брянские судебные приставы передали военнослужащим для нужд СВО автомобиль, конфискованный у владельца за вождение в нетрезвом виде, сообщило региональное УФССП России.
В ведомстве рассказали, что в Карачевском районе Брянской области был осужден мужчина за повторную езду на автомобиле в пьяном виде. Ему назначили наказание в виде обязательных работ, а легковой автомобиль Geely Emgrand, на котором было совершено преступление, по приговору суда конфисковали в пользу государства.
"В УФССП… поступили соответствующие исполнительные документы… Сотрудники ведомства предложили транспортное средство… военнослужащим… Получив согласие, судебные приставы подготовили все необходимые документы и передали автомобиль представителю воинской части, выполняющей задачи в зоне СВО", - говорится на странице ведомства в социальной сети "ВКонтакте".