Брянские приставы передали для нужд СВО конфискованный автомобиль

В ведомстве рассказали, что в Карачевском районе Брянской области был осужден мужчина за повторную езду на автомобиле в пьяном виде. Ему назначили наказание в виде обязательных работ, а легковой автомобиль Geely Emgrand, на котором было совершено преступление, по приговору суда конфисковали в пользу государства.