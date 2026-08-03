Рейтинг@Mail.ru
Брянские приставы передали для нужд СВО конфискованный автомобиль - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
12:53 03.08.2026 (обновлено: 12:55 03.08.2026)
Брянские приставы передали для нужд СВО конфискованный автомобиль

Брянские приставы передали для нужд СВО конфискованный автомобиль Geely Emgrand

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудники Федеральной службы судебных приставов
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У мужчины из Карачевского района Брянской области конфисковали автомобиль Geely Emgrand за повторную езду в пьяном виде. Машину передали военнослужащим для нужд СВО.
БРЯНСК, 3 авг – РИА Новости. Брянские судебные приставы передали военнослужащим для нужд СВО автомобиль, конфискованный у владельца за вождение в нетрезвом виде, сообщило региональное УФССП России.
В ведомстве рассказали, что в Карачевском районе Брянской области был осужден мужчина за повторную езду на автомобиле в пьяном виде. Ему назначили наказание в виде обязательных работ, а легковой автомобиль Geely Emgrand, на котором было совершено преступление, по приговору суда конфисковали в пользу государства.
"В УФССП… поступили соответствующие исполнительные документы… Сотрудники ведомства предложили транспортное средство… военнослужащим… Получив согласие, судебные приставы подготовили все необходимые документы и передали автомобиль представителю воинской части, выполняющей задачи в зоне СВО", - говорится на странице ведомства в социальной сети "ВКонтакте".
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Более 420 автомобилей направила Ульяновская область бойцам с начала СВО
30 июля, 16:25
 
Надежные людиРоссияКарачевский районБрянская областьАвтоСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала