ВС России поразили объекты инфраструктуры, используемые ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, а также логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ.
- Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, местам производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18