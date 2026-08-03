Краткий пересказ от РИА ИИ Бойцы спецназа «Ахмат» совместно с подразделениями российской группировки войск «Север» уничтожили две диверсионные группы ВСУ в Харьковской области.

Разведчики спецназа заметили группу украинских диверсантов и передали информацию операторам FPV-дронов, после чего диверсантов атаковали дронами и уничтожили.

Операторы БПЛА спецназа «Ахмат» постоянно отслеживают основные логистические маршруты ВСУ в данном районе и регулярно делают засады на противника.

БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Две диверсионные группы ВСУ, пытавшиеся вернуть утраченные позиции в Харьковской области, уничтожили бойцы спецназа "Ахмат" совместно со смежными подразделениями российской группировки войск "Север", рассказал РИА Новости один из командиров батальона "Ваха" спецназа с позывным Узбек.

"Наши разведчики заметили группу, которая в лесном массиве по "зеленке" (лесополосе - ред.) пыталась дойти до наших позиций и отбить свои утраченные позиции. Наши разведчики все это заметили и передали на операторов FPV-дронов - наших и союзников. Вместе слаженно пресекли попытку", - пояснил Узбек.

По его словам, после того как группа украинских диверсантов была выявлена, их начали атаковать дронами, в итоге всех уничтожили.

"Данный участок мы брали на контроль, движения не было, никто не возвращался за "двухсотыми" (ликвидированной группой - ред.). А вот на соседнем участке, в зоне ответственности союзников, попытки были у ВСУ еще группу завести. Но сюда они тоже не дошли, их уничтожили", - пояснил боец спецназа "Ахмат".