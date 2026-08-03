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Бойцы "Ахмата" уничтожили две диверсионные группы ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 03.08.2026
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07:51 03.08.2026 (обновлено: 08:28 03.08.2026)
Бойцы "Ахмата" уничтожили две диверсионные группы ВСУ под Харьковом

Бойцы «Ахмата» уничтожили две диверсионные группы ВСУ в Харьковской области

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы спецназа «Ахмат» совместно с подразделениями российской группировки войск «Север» уничтожили две диверсионные группы ВСУ в Харьковской области.
  • Разведчики спецназа заметили группу украинских диверсантов и передали информацию операторам FPV-дронов, после чего диверсантов атаковали дронами и уничтожили.
  • Операторы БПЛА спецназа «Ахмат» постоянно отслеживают основные логистические маршруты ВСУ в данном районе и регулярно делают засады на противника.
БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Две диверсионные группы ВСУ, пытавшиеся вернуть утраченные позиции в Харьковской области, уничтожили бойцы спецназа "Ахмат" совместно со смежными подразделениями российской группировки войск "Север", рассказал РИА Новости один из командиров батальона "Ваха" спецназа с позывным Узбек.
"Наши разведчики заметили группу, которая в лесном массиве по "зеленке" (лесополосе - ред.) пыталась дойти до наших позиций и отбить свои утраченные позиции. Наши разведчики все это заметили и передали на операторов FPV-дронов - наших и союзников. Вместе слаженно пресекли попытку", - пояснил Узбек.
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По его словам, после того как группа украинских диверсантов была выявлена, их начали атаковать дронами, в итоге всех уничтожили.
"Данный участок мы брали на контроль, движения не было, никто не возвращался за "двухсотыми" (ликвидированной группой - ред.). А вот на соседнем участке, в зоне ответственности союзников, попытки были у ВСУ еще группу завести. Но сюда они тоже не дошли, их уничтожили", - пояснил боец спецназа "Ахмат".
Он уточнил, что операторы БПЛА спецназа "Ахмат" постоянно отслеживают основные логистические маршруты ВСУ в данном районе и регулярно делают засады на противника.
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