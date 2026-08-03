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ВС России поразили в Черном море три судна с грузами для ВСУ - РИА Новости, 03.08.2026
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08:04 03.08.2026 (обновлено: 10:37 03.08.2026)
ВС России поразили в Черном море три судна с грузами для ВСУ

МО РФ: в Черном море поражены три судна, перевозившие военные грузы

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская армия атаковала в Черном море три судна, связанные с поставками для ВСУ.
  • Также под удар попал аналогичный сухогруз в порту Николаева.
  • Вооруженные силы использовали для атаки беспилотники.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российская армия атаковала в Черном море три судна, связанные с поставками для ВСУ, сообщило Минобороны.
«

"В результате ударов <...> поражены: в акватории Черного моря — три сухогруза, перевозившие грузы военного назначения", — заявили в ведомстве.

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Кроме того, бойцы ударили в порту Николаева по судну, также связанному с украинской армией.
Вооруженные силы использовали для атаки беспилотники.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы применяют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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