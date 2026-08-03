ВС России поразили в Черном море три судна с грузами для ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская армия атаковала в Черном море три судна, связанные с поставками для ВСУ.
- Также под удар попал аналогичный сухогруз в порту Николаева.
- Вооруженные силы использовали для атаки беспилотники.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российская армия атаковала в Черном море три судна, связанные с поставками для ВСУ, сообщило Минобороны.
«
"В результате ударов <...> поражены: в акватории Черного моря — три сухогруза, перевозившие грузы военного назначения", — заявили в ведомстве.
Кроме того, бойцы ударили в порту Николаева по судну, также связанному с украинской армией.
Вооруженные силы использовали для атаки беспилотники.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы применяют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18