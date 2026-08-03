"В результате ударов <...> поражены: в акватории Черного моря — три сухогруза, перевозившие грузы военного назначения", — заявили в ведомстве.

Кроме того, бойцы ударили в порту Николаева по судну , также связанному с украинской армией.

В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы применяют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.