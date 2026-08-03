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В Турции рассказали о состоянии экипажа судна, атакованного дронами ВСУ - РИА Новости, 03.08.2026
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22:15 03.08.2026 (обновлено: 22:32 03.08.2026)
В Турции рассказали о состоянии экипажа судна, атакованного дронами ВСУ

Три члена экипажа атакованного дронами ВСУ судна находятся в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь в Турции
Скорая помощь в Турции - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь в Турции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турецкое судно, перевозившее овощи и фрукты из Турции в Россию, подверглось атаке украинских беспилотников в Черном море.
  • Три члена экипажа атакованного судна находятся в тяжелом состоянии.
  • В результате атаки повреждены жилые помещения и носовая часть судна.
АНКАРА, 3 авг - РИА Новости. Три члена экипажа атакованного в Черном море украинскими БПЛА турецкого судна, по предварительным данным, находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Турецкое судно, перевозившее овощи и фрукты из Турции в Россию, подверглось атаке украинских беспилотников в Черном море, в результате чего пострадали четыре члена экипажа, сообщило в понедельник агентство İHA. Сообщается, что судно направлялось из турецкого Самсуна. Капитан судна Ялчын Шахин рассказал, что атаку совершила украинская сторона с использованием шести-семи беспилотников.
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"Пожар на судне продолжается. По предварительной информации, состояние трех членов экипажа тяжелое", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, на борту судна находятся 22 члена экипажа, в том числе 13 граждан Турции.
Источник отметил, что, по предварительным данным, в результате атаки повреждены жилые помещения и носовая часть судна.
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