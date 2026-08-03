В Турции рассказали о состоянии экипажа судна, атакованного дронами ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Турецкое судно, перевозившее овощи и фрукты из Турции в Россию, подверглось атаке украинских беспилотников в Черном море.

Три члена экипажа атакованного судна находятся в тяжелом состоянии.

В результате атаки повреждены жилые помещения и носовая часть судна.

АНКАРА, 3 авг - РИА Новости. Три члена экипажа атакованного в Черном море украинскими БПЛА турецкого судна, по предварительным данным, находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.

Турецкое судно, перевозившее овощи и фрукты из Турции Россию , подверглось атаке украинских беспилотников в Черном море, в результате чего пострадали четыре члена экипажа, сообщило в понедельник агентство İHA. Сообщается, что судно направлялось из турецкого Самсуна. Капитан судна Ялчын Шахин рассказал, что атаку совершила украинская сторона с использованием шести-семи беспилотников.

"Пожар на судне продолжается. По предварительной информации, состояние трех членов экипажа тяжелое", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, на борту судна находятся 22 члена экипажа, в том числе 13 граждан Турции.