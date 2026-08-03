Украинские БПЛА атаковали турецкое судно в Черном море, сообщили СМИ

«

"Атака произошла примерно в 16:30 по турецкому времени (совпадает с мск. — Прим. ред.). <...> После атаки беспилотников на турецкое судно <...>, следовавшее с грузом из свежих овощей и фруктов в Россию, на борту вспыхнул пожар", — говорится в публикации.