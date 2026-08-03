Украинские БПЛА атаковали турецкое судно в Черном море, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Турецкое судно, перевозившее овощи и фрукты в Россию, подверглось атаке украинских беспилотников в Черном море.
- В результате на корабле вспыхнул пожар, пострадали четыре человека, в том числе трое граждан Турции.
АНКАРА, 3 авг — РИА Новости. Турецкое судно, перевозившее овощи и фрукты в Россию, подверглось атаке украинских беспилотников в Черном море, передает İHA.
По данным агентства, корабль плыл из турецкого Самсуна. Капитан Ялчын Шахин рассказал, что украинская сторона ударила по судну шестью-семью дронами.
© Фото : Соцсети Турецкое судно, атакованное беспилотниками ВСУ в Черном море
© Фото : Соцсети
Турецкое судно, атакованное беспилотниками ВСУ в Черном море
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"Атака произошла примерно в 16:30 по турецкому времени (совпадает с мск. — Прим. ред.). <...> После атаки беспилотников на турецкое судно <...>, следовавшее с грузом из свежих овощей и фруктов в Россию, на борту вспыхнул пожар", — говорится в публикации.
Как уточнило агентство, пострадали четыре человека, в том числе трое граждан Турции. По словам капитана судна, экипаж самостоятельно начал тушить пожар. Он добавил, что все находившиеся на борту живы.
Источник в турецком правительстве сообщил РИА Новости, что трое раненых находятся в тяжелом состоянии. Пожар на судне продолжается, повреждены жилые помещения и носовая часть. Всего на борту 22 члена экипажа.