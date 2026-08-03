ВС России поразили в Черном море четыре судна с военными грузами для Киева

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по четырем судам в Черном море, перевозившим грузы для ВСУ, сообщило Минобороны.

"В акватории Черного моря (поражены. — Прим. ред.) два сухогруза, перевозившие грузы военного назначения", — говорится в заявлении .

В порту Николаева под удары попали еще два судна, осуществлявшие разгрузку.

Накануне также сообщалось, что российские военные атаковали пункты временной дислокации иностранных наемников в зоне СВО. Они также поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры и логистические центры, используемые в интересах украинских войск.