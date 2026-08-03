ВС России поразили в Черном море четыре судна с военными грузами для Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска поразили два сухогруза в акватории Черного моря.
- Суда перевозили грузы военного назначения для Украины.
- В порту Николаева под удары попали еще два морских транспортника.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по четырем судам в Черном море, перевозившим грузы для ВСУ, сообщило Минобороны.
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"В акватории Черного моря (поражены. — Прим. ред.) два сухогруза, перевозившие грузы военного назначения", — говорится в заявлении.
В порту Николаева под удары попали еще два судна, осуществлявшие разгрузку.
Накануне также сообщалось, что российские военные атаковали пункты временной дислокации иностранных наемников в зоне СВО. Они также поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры и логистические центры, используемые в интересах украинских войск.
В Минобороны России не раз подчеркивали, что бойцы бьют по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом они используют ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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