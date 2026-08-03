Суд в Москве продлил домашний арест замглавы "Уралвагонзавода" Семизорова

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в Москве продлил на два месяца домашний арест замгендиректора "Уралвагонзавода" Дмитрия Семизорова.

Он обвиняется в растрате около 50 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа на поставку климатического оборудования.

По версии следствия, Семизоров заключил контракт по гособоронзаказу на поставку климатического оборудования с завышенной стоимостью и присвоил разницу.

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Суд в Москве продлил на 2 месяца домашний арест замгендиректора "Уралвагонзавода" Дмитрия Семизорова, обвиняемого в растрате около 50 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа на поставку климатического оборудования, рассказал РИА Новости его адвокат Сурен Аванесян.

Басманный суд Москвы в конце мая арестовал до 26 июля Семизорова по делу о растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). Постановление обжаловали и защита, и прокуратура. Мосгорсуд в середине июня изменил меру пресечения Семизорову и перевел его из СИЗО под домашний арест.

"Суд продлил на два месяца домашний арест", - сказал собеседник агентства.

От дальнейших комментариев он отказался.

По версии следствия, Семизоров, будучи гендиректором Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш), в 2016 году заключил контракт по гособоронзаказу на поставку климатического оборудования с завышенной стоимостью, а разницу в размере около 50 миллионов рублей присвоил и обналичил.

Ранее его адвокат сообщал РИА Новости, в рамках уголовного дела арестованы несколько человек, один из которых дал показания на Семизорова, "чтобы облегчить свою участь".