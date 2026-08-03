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Суд в Москве продлил домашний арест замглавы "Уралвагонзавода" Семизорова - РИА Новости, 03.08.2026
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15:52 03.08.2026
Суд в Москве продлил домашний арест замглавы "Уралвагонзавода" Семизорова

Суд продлил домашний арест замгендиректора «Уралвагонзавода» Семизорова

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Москве продлил на два месяца домашний арест замгендиректора "Уралвагонзавода" Дмитрия Семизорова.
  • Он обвиняется в растрате около 50 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа на поставку климатического оборудования.
  • По версии следствия, Семизоров заключил контракт по гособоронзаказу на поставку климатического оборудования с завышенной стоимостью и присвоил разницу.
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Суд в Москве продлил на 2 месяца домашний арест замгендиректора "Уралвагонзавода" Дмитрия Семизорова, обвиняемого в растрате около 50 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа на поставку климатического оборудования, рассказал РИА Новости его адвокат Сурен Аванесян.
Басманный суд Москвы в конце мая арестовал до 26 июля Семизорова по делу о растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). Постановление обжаловали и защита, и прокуратура. Мосгорсуд в середине июня изменил меру пресечения Семизорову и перевел его из СИЗО под домашний арест.
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"Суд продлил на два месяца домашний арест", - сказал собеседник агентства.
От дальнейших комментариев он отказался.
По версии следствия, Семизоров, будучи гендиректором Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш), в 2016 году заключил контракт по гособоронзаказу на поставку климатического оборудования с завышенной стоимостью, а разницу в размере около 50 миллионов рублей присвоил и обналичил.
Ранее его адвокат сообщал РИА Новости, в рамках уголовного дела арестованы несколько человек, один из которых дал показания на Семизорова, "чтобы облегчить свою участь".
Дмитрий Семизоров был назначен заместителем генерального директора "Уралвагонзавода" в ноябре 2023 года. С 2013 по 2019 годы возглавлял ЦНИИточмаш, занимал руководящие должности в ряде предприятий оборонно-промышленного комплекса.
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