Суд в Москве продлил домашний арест замглавы "Уралвагонзавода" Семизорова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд в Москве продлил на два месяца домашний арест замгендиректора "Уралвагонзавода" Дмитрия Семизорова.
- Он обвиняется в растрате около 50 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа на поставку климатического оборудования.
- По версии следствия, Семизоров заключил контракт по гособоронзаказу на поставку климатического оборудования с завышенной стоимостью и присвоил разницу.
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Суд в Москве продлил на 2 месяца домашний арест замгендиректора "Уралвагонзавода" Дмитрия Семизорова, обвиняемого в растрате около 50 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа на поставку климатического оборудования, рассказал РИА Новости его адвокат Сурен Аванесян.
Басманный суд Москвы в конце мая арестовал до 26 июля Семизорова по делу о растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). Постановление обжаловали и защита, и прокуратура. Мосгорсуд в середине июня изменил меру пресечения Семизорову и перевел его из СИЗО под домашний арест.
"Суд продлил на два месяца домашний арест", - сказал собеседник агентства.
От дальнейших комментариев он отказался.
По версии следствия, Семизоров, будучи гендиректором Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш), в 2016 году заключил контракт по гособоронзаказу на поставку климатического оборудования с завышенной стоимостью, а разницу в размере около 50 миллионов рублей присвоил и обналичил.
Ранее его адвокат сообщал РИА Новости, в рамках уголовного дела арестованы несколько человек, один из которых дал показания на Семизорова, "чтобы облегчить свою участь".
Дмитрий Семизоров был назначен заместителем генерального директора "Уралвагонзавода" в ноябре 2023 года. С 2013 по 2019 годы возглавлял ЦНИИточмаш, занимал руководящие должности в ряде предприятий оборонно-промышленного комплекса.