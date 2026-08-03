СМИ: суд в Испании проверит, был ли приток мигрантов кем-то скоординирован

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Испанский суд проверит, был ли массовый наплыв мигрантов в Сеуту из Марокко организованными действиями определенных лиц.
- Представители испанской партии Iustitia Europa подали жалобу с обвинениями в содействии нелегальной миграции и других преступлениях.
- В конце июля около 60 тысяч мигрантов проникли в Сеуту за сутки, после чего Испания направила туда дополнительные подразделения полиции и вооруженных сил.
СЕУТА, 3 авг – РИА Новости. Испанский суд проверит, был ли массовый наплыв мигрантов в Сеуту из Марокко организован какими-либо определенными лицами, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на судебное постановление.
"Судья Национального суда Мария Тардон обратилась в Генеральный комиссариат по вопросам иммиграции и границ (UCRIF)… с целью установить, было ли это "скоординированным действием", - пишет агентство.
Как уточняет Europa Press, изначально в суд обратились представители испанской партии Iustitia Europa. Они подали жалобу против должностных лиц, "членов преступных организаций", а также испанских и иностранных властей. В жалобе звучали обвинения в преступлении против безопасности государства и нации, в содействии нелегальной миграции и трафика людей, в участии в преступной организации и в недолжном расследовании преступлений.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. В пятницу, 31 июля мэр-президент города Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту.