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СМИ: суд в Испании проверит, был ли приток мигрантов кем-то скоординирован - РИА Новости, 03.08.2026
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13:23 03.08.2026
СМИ: суд в Испании проверит, был ли приток мигрантов кем-то скоординирован

Europa Press: в Испании проверят, был ли приток мигрантов кем-то скоординирован

© REUTERS / Violeta Santos MouraМигранты на пляже в Сеуте, Испания
Мигранты на пляже в Сеуте, Испания - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© REUTERS / Violeta Santos Moura
Мигранты на пляже в Сеуте, Испания
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испанский суд проверит, был ли массовый наплыв мигрантов в Сеуту из Марокко организованными действиями определенных лиц.
  • Представители испанской партии Iustitia Europa подали жалобу с обвинениями в содействии нелегальной миграции и других преступлениях.
  • В конце июля около 60 тысяч мигрантов проникли в Сеуту за сутки, после чего Испания направила туда дополнительные подразделения полиции и вооруженных сил.
СЕУТА, 3 авг – РИА Новости. Испанский суд проверит, был ли массовый наплыв мигрантов в Сеуту из Марокко организован какими-либо определенными лицами, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на судебное постановление.
"Судья Национального суда Мария Тардон обратилась в Генеральный комиссариат по вопросам иммиграции и границ (UCRIF)… с целью установить, было ли это "скоординированным действием", - пишет агентство.
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Как уточняет Europa Press, изначально в суд обратились представители испанской партии Iustitia Europa. Они подали жалобу против должностных лиц, "членов преступных организаций", а также испанских и иностранных властей. В жалобе звучали обвинения в преступлении против безопасности государства и нации, в содействии нелегальной миграции и трафика людей, в участии в преступной организации и в недолжном расследовании преступлений.
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"В жалобе организация отметила, что "движение" мигрантов из Марокко в Сеуту "нельзя классифицировать как обычный и спонтанный миграционный процесс" из-за "временных рамок и скопления тысяч человек", - пишет агентство.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. В пятницу, 31 июля мэр-президент города Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту.
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