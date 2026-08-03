СМИ: суд в Испании проверит, был ли приток мигрантов кем-то скоординирован

Краткий пересказ от РИА ИИ Испанский суд проверит, был ли массовый наплыв мигрантов в Сеуту из Марокко организованными действиями определенных лиц.

Представители испанской партии Iustitia Europa подали жалобу с обвинениями в содействии нелегальной миграции и других преступлениях.

В конце июля около 60 тысяч мигрантов проникли в Сеуту за сутки, после чего Испания направила туда дополнительные подразделения полиции и вооруженных сил.

СЕУТА, 3 авг – РИА Новости. Испанский суд проверит, был ли массовый наплыв мигрантов в Сеуту из Марокко организован какими-либо определенными лицами, сообщает агентство Испанский суд проверит, был ли массовый наплыв мигрантов в Сеуту из Марокко организован какими-либо определенными лицами, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на судебное постановление.

"Судья Национального суда Мария Тардон обратилась в Генеральный комиссариат по вопросам иммиграции и границ (UCRIF)… с целью установить, было ли это "скоординированным действием", - пишет агентство.

Как уточняет Europa Press, изначально в суд обратились представители испанской партии Iustitia Europa. Они подали жалобу против должностных лиц, "членов преступных организаций", а также испанских и иностранных властей. В жалобе звучали обвинения в преступлении против безопасности государства и нации, в содействии нелегальной миграции и трафика людей, в участии в преступной организации и в недолжном расследовании преступлений.

« "В жалобе организация отметила, что "движение" мигрантов из Марокко Сеуту "нельзя классифицировать как обычный и спонтанный миграционный процесс" из-за "временных рамок и скопления тысяч человек", - пишет агентство.