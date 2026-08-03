Рейтинг@Mail.ru
ВС подтвердил законность использования жилых домов в качестве гостевых - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 03.08.2026
ВС подтвердил законность использования жилых домов в качестве гостевых

ВС подтвердил законность использования жилых домов в коммерческих целях

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация муниципалитета обратилась в суд с иском к владельцам гостевого дома о запрете его использования в коммерческих целях.
  • Изначально суд отклонил иск, однако апелляционная и кассационная инстанции признали, что участок используется с нарушениями.
  • Верховный суд РФ подтвердил законность использования жилого дома в качестве гостевого в коммерческих целях, ссылаясь на Федеральный закон от 7 июня 2025 года № 127-ФЗ.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Верховный суд РФ подтвердил законность использования жилого дома в качестве гостевого в коммерческих целях, сообщили в пресс-службе суда.
Там рассказали, что администрация муниципалитета обратилась в суд с иском к владельцам гостевого дома о запрете его использования в коммерческих целях.
Верховный суд РФ - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Верховный суд разъяснил, когда обман с хищением имущества считается кражей
16 июня, 10:30
По мнению заявителя, установленный вид разрешенного использования земельного участка (ИЖС) не предусматривает предоставления услуг гостевого дома. При этом строение создает угрозу жизни и здоровью граждан, а его эксплуатация наносит ущерб окружающей среде и нарушает публичные интересы, подчеркнул муниципалитет.
Изначально суд отклонил иск, однако апелляционная и кассационная инстанции признали, что участок используется с нарушениями.
В жалобе в ВС собственники гостевого дома указали, что на момент вынесения апелляционного определения подлежал применению Федеральный закон от 7 июня 2025 года № 127-ФЗ "О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов".
"Судебная коллегия по гражданским делам отменила решения апелляции и кассации, разъяснив, что, согласно специальному закону, менять целевое назначение земельного участка для того, чтобы использовать расположенный на нем индивидуальный жилой дом как гостевой, не требуется", - рассказали в пресс-службе.
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
ВС отклонил иск владелицы земли, оспаривающий запрет на застройку
16 июля, 21:01
Согласно закону, в некоторых регионах РФ проводится эксперимент в целях создания механизма специального правового регулирования деятельности по предоставлению услуг гостевых домов. По его задумке, индивидуальные жилые дома могут предоставлять услуги гостевых домов для развития туристской индустрии.
Эксперимент проводится с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года.
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Верховный суд запретил включать в платежки за ЖКУ долги старше трех лет
17 июля, 12:30
 
ЖильеРоссияВерховный суд РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала