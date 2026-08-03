ВС подтвердил законность использования жилых домов в качестве гостевых

Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото

Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Администрация муниципалитета обратилась в суд с иском к владельцам гостевого дома о запрете его использования в коммерческих целях.

Изначально суд отклонил иск, однако апелляционная и кассационная инстанции признали, что участок используется с нарушениями.

Верховный суд РФ подтвердил законность использования жилого дома в качестве гостевого в коммерческих целях, ссылаясь на Федеральный закон от 7 июня 2025 года № 127-ФЗ.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Верховный суд РФ подтвердил законность использования жилого дома в качестве гостевого в коммерческих целях, сообщили в пресс-службе суда.

Там рассказали, что администрация муниципалитета обратилась в суд с иском к владельцам гостевого дома о запрете его использования в коммерческих целях.

По мнению заявителя, установленный вид разрешенного использования земельного участка (ИЖС) не предусматривает предоставления услуг гостевого дома. При этом строение создает угрозу жизни и здоровью граждан, а его эксплуатация наносит ущерб окружающей среде и нарушает публичные интересы, подчеркнул муниципалитет.

Изначально суд отклонил иск, однако апелляционная и кассационная инстанции признали, что участок используется с нарушениями.

В жалобе в ВС собственники гостевого дома указали, что на момент вынесения апелляционного определения подлежал применению Федеральный закон от 7 июня 2025 года № 127-ФЗ "О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов".

"Судебная коллегия по гражданским делам отменила решения апелляции и кассации, разъяснив, что, согласно специальному закону, менять целевое назначение земельного участка для того, чтобы использовать расположенный на нем индивидуальный жилой дом как гостевой, не требуется", - рассказали в пресс-службе.

Согласно закону, в некоторых регионах РФ проводится эксперимент в целях создания механизма специального правового регулирования деятельности по предоставлению услуг гостевых домов. По его задумке, индивидуальные жилые дома могут предоставлять услуги гостевых домов для развития туристской индустрии.