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Верховный суд не стал вмешиваться в спор ресторана Da'Bro и группы Dabro - РИА Новости, 03.08.2026
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Шоубиз
 
11:20 03.08.2026
Верховный суд не стал вмешиваться в спор ресторана Da'Bro и группы Dabro

Верховный суд РФ не стал пересматривать решение Роспатента по ресторану Da Bro

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховный суд России не стал пересматривать судебные акты Суда по интеллектуальным правам, который согласился с Роспатентом, аннулировавшим бренд ресторана Da'Bro.
  • Роспатент аннулировал регистрацию знака Da'Bro из-за сходства с названием музыкальной группы Dabro.
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Верховный суд России не стал пересматривать судебные акты Суда по интеллектуальным правам (СИПа), который согласился с Роспатентом, аннулировавшим бренд петербургского ресторана Da'Bro из-за его сходства с названием музыкальной группы Dabro, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Судья ВС РФ Владимир Попов, изучив кассационную жалобу ресторана, не нашел оснований для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам.
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Ресторан зарегистрировал свое название в качестве знака обслуживания в 2018 году для такого класса услуг, как кафетерии, закусочные, кафе, рестораны, услуги баров и тому подобное.
В 2023 году в Роспатент поступило возражение музыканта группы Dabro Михаила Засидкевича. В нем говорилось, что нарушены нормы закона, запрещающего регистрировать обозначения, тождественные названию известного произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, имени или псевдониму известного лица.
Роспатент счел доводы возражения обоснованными, обозначения сходными до степени смешения, и аннулировал регистрацию знака, после чего владелец ресторана ООО "Да Бро" обратился в суд, потребовав признать решение ведомства незаконным.
В суде заявитель со ссылкой на лингвиста настаивал на различиях по смыслу, поскольку словесный элемент DaBro (Da'Bro) товарного знака воспринимается как выражение из американского сленга и означает "братан", а наименование группы Dabro - это белорусское слово, означающее "добро".
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Суд, однако, отметил, что средний потребитель услуг ресторанов "не обладает специальными знаниями в области лингвистики и не знаком со сленговыми выражениями, распространенными в Америке", поэтому заключение лингвиста "само по себе не может подтверждать отсутствие сходства по семантическому признаку".
Суд также отклонил довод петербургской компании о том, что музыканты не ведут деятельность в сфере общепита. Суд перечислил имена медийных личностей, рекламировавших рестораны, - Гарик Харламов, Тимати, Дэвид Бекхэм, - и не исключил, что в данном случае у потребителей тоже могут возникнуть "ассоциативные связи" с группой Dabro.
Первая инстанция СИПа в сентябре отказалась признать решение Роспатента незаконным. Президиум суда в феврале отклонил кассацию ресторана на это решение.
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