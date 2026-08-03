В Омске суд оштрафовал блогершу, оскорблявшую участников СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд в Омске оштрафовал блогершу на 45 тысяч рублей за нецензурную брань во время эфира.
- Блогерша систематически дискредитировала армию и оскорбляла участников СВО и членов их семей.
- Женщина признана виновной по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ.
ОМСК, 3 авг - РИА Новости. Суд в Омске за нецензурную брань во время эфира оштрафовал на 45 тысяч рублей блогершу, которая во время своих трансляций оскорбляла участников СВО и членов их семей, сообщила пресс-служба судов Омской области.
Двадцать седьмого июля глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала в своем Telegram-канале, что треш-стримерша из Омска в своих трансляциях систематически дискредитирует армию, оскорбляет участников СВО и членов их семей. Она отметила, что материалы направлены в МВД. В пресс-службе регионального УМВД РИА Новости проинформировали о проведении проверки.
"Кировский районный суд города Омска рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении 35-летней Ксении С... Суд признал ее виновной и назначил административный штраф в размере 45 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что во время эфира женщина допустила "высказывания в грубой нецензурной форме, оскорбляющие человеческое достоинство", и признана виновной по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ (распространение в интернете информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу).