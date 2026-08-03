В Омске суд оштрафовал блогершу, оскорблявшую участников СВО

ОМСК, 3 авг - РИА Новости. Суд в Омске за нецензурную брань во время эфира оштрафовал на 45 тысяч рублей блогершу, которая во время своих трансляций оскорбляла участников СВО и членов их семей, сообщила пресс-служба судов Омской области.