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В Омске суд оштрафовал блогершу, оскорблявшую участников СВО - РИА Новости, 03.08.2026
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11:12 03.08.2026 (обновлено: 11:13 03.08.2026)
В Омске суд оштрафовал блогершу, оскорблявшую участников СВО

В Омске суд оштрафовал блогершу, оскорблявшую участников СВО и их семьи

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Омске оштрафовал блогершу на 45 тысяч рублей за нецензурную брань во время эфира.
  • Блогерша систематически дискредитировала армию и оскорбляла участников СВО и членов их семей.
  • Женщина признана виновной по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ.
ОМСК, 3 авг - РИА Новости. Суд в Омске за нецензурную брань во время эфира оштрафовал на 45 тысяч рублей блогершу, которая во время своих трансляций оскорбляла участников СВО и членов их семей, сообщила пресс-служба судов Омской области.
Двадцать седьмого июля глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала в своем Telegram-канале, что треш-стримерша из Омска в своих трансляциях систематически дискредитирует армию, оскорбляет участников СВО и членов их семей. Она отметила, что материалы направлены в МВД. В пресс-службе регионального УМВД РИА Новости проинформировали о проведении проверки.
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"Кировский районный суд города Омска рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении 35-летней Ксении С... Суд признал ее виновной и назначил административный штраф в размере 45 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что во время эфира женщина допустила "высказывания в грубой нецензурной форме, оскорбляющие человеческое достоинство", и признана виновной по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ (распространение в интернете информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу).
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