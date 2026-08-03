Суд дал до 12 лет участникам ОПГ в Ростовской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Батайский городской суд Ростовской области приговорил девятерых участников ОПГ к срокам от 8 до 12 лет лишения свободы за вымогательство.

Лидер преступной группы Дешериев и еще один участник Товбулатов приговорены к 12 годам лишения свободы в ИК строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года.

Остальным участникам суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в ИК строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей каждому, кроме Нога, которому назначено 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг - РИА Новости. Батайский городской суд Ростовской области приговорил на сроки от 8 до 12 лет лишения свободы девятерых участников организованной преступной группы, занимавшихся вымогательством, сообщает УФСБ России по региону.

Было установлено, что участники ОПГ потребовали у жителя Батайска 10 миллионов рублей, угрожая ему и его родственникам. Члены преступной группы регулярно следили за потерпевшим, членами его семьи и их домами, а также высказывали им угрозы. Оперативники задержали Юрия Аванесова , Меружана Алексаняна, Дени-Магомеда Гериханова, Артура Григоряна, Марата Дешериева, Али Мухаджиева, Дмитрия Нога, Магомеда Решидова и Магомеда Товбулатова в ноябре 2023 года, когда они приехали к пострадавшим за требуемой суммой денег.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК России "Вымогательство".

"Батайским городским судом все они признаны виновными в инкриминируемом преступлении. Лидер преступной группы Дешериев приговорен к 12 годам лишения свободы в ИК строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года", - говорится в сообщении.

Аналогичное наказание назначено Товбулатову. Аванесову, Алексаняну, Гериханову, Григоряну, Мухаджиеву и Решидову суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в ИК строгого режима, со штрафом в размере 300 тысяч рублей каждому. Нога приговорен к 8 годам лишения свободы в ИК строго режима, со штрафом в размере 100 тысяч рублей.