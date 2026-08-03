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Суд дал до 12 лет участникам ОПГ в Ростовской области - РИА Новости, 03.08.2026
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10:54 03.08.2026
Суд дал до 12 лет участникам ОПГ в Ростовской области

Ростовский суд дал до 12 лет участникам ОПГ, занимавшимся вымогательством

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Батайский городской суд Ростовской области приговорил девятерых участников ОПГ к срокам от 8 до 12 лет лишения свободы за вымогательство.
  • Лидер преступной группы Дешериев и еще один участник Товбулатов приговорены к 12 годам лишения свободы в ИК строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года.
  • Остальным участникам суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в ИК строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей каждому, кроме Нога, которому назначено 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг - РИА Новости. Батайский городской суд Ростовской области приговорил на сроки от 8 до 12 лет лишения свободы девятерых участников организованной преступной группы, занимавшихся вымогательством, сообщает УФСБ России по региону.
Было установлено, что участники ОПГ потребовали у жителя Батайска 10 миллионов рублей, угрожая ему и его родственникам. Члены преступной группы регулярно следили за потерпевшим, членами его семьи и их домами, а также высказывали им угрозы. Оперативники задержали Юрия Аванесова, Меружана Алексаняна, Дени-Магомеда Гериханова, Артура Григоряна, Марата Дешериева, Али Мухаджиева, Дмитрия Нога, Магомеда Решидова и Магомеда Товбулатова в ноябре 2023 года, когда они приехали к пострадавшим за требуемой суммой денег.
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В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК России "Вымогательство".
"Батайским городским судом все они признаны виновными в инкриминируемом преступлении. Лидер преступной группы Дешериев приговорен к 12 годам лишения свободы в ИК строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года", - говорится в сообщении.
Аналогичное наказание назначено Товбулатову. Аванесову, Алексаняну, Гериханову, Григоряну, Мухаджиеву и Решидову суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в ИК строгого режима, со штрафом в размере 300 тысяч рублей каждому. Нога приговорен к 8 годам лишения свободы в ИК строго режима, со штрафом в размере 100 тысяч рублей.
Приговор в законную силу еще не вступил.
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