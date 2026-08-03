Рейтинг@Mail.ru
Суд обязал оркестр выплатить компенсацию уволенному за плохую игру пианисту - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:25 03.08.2026 (обновлено: 13:39 03.08.2026)
Суд обязал оркестр выплатить компенсацию уволенному за плохую игру пианисту

Оркестр выплатит 1,2 миллиона рублей пианисту, уволенному за плохую игру

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пианиста уволили из оркестра после испытательного срока за низкое исполнительское мастерство.
  • Пианист обратился в суд, заявив, что его увольнение было незаконным, и суд признал его доводы обоснованными.
  • Суд восстановил артиста на работе и обязал оркестр выплатить ему 1,2 миллиона рублей среднего заработка за время вынужденного прогула и 30 тысяч рублей компенсации морального вреда.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Суд в Москве обязал оркестр выплатить 1,2 миллиона рублей пианисту, который был уволен после испытательного срока за низкое исполнительское мастерство - музыкант не держал темп и ритм, а также плохо читал ноты, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что мужчина был принят в оркестр на должность артиста первой категории - пианиста с зарплатой в 184 тысячи рублей в месяц. В период испытательного срока работодатель принял решение об увольнении из-за неудовлетворительного результата испытания.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Суд на Ямале признал незаконным увольнение женщины из-за нецензурной брани
16 апреля, 12:56
В служебной записке подчеркивалось, что мастерство пианиста не соответствовало занимаемой должности: периодически он ускорял или замедлял темп, демонстрировал слабый уровень нотного чтения и недостаточную четкость ритма. Кроме того, по словам работодателя, мужчина опаздывал на репетиции и неточно выполнял поставленные художественным руководителем задачи, следует из материалов.
Пианист обратился в суд с иском, в котором назвал свое увольнение незаконным. По словам артиста, его уволили 14 декабря прошлого года, а уведомление о предстоящем увольнении ему вручили только на следующий день. Кроме того, при приеме на работу он не был ознакомлен с должностной инструкцией, хотя такая обязанность лежит на работодателе.
Как установил суд, несмотря на озвученные замечания относительно игры и поведения музыканта, к дисциплинарной ответственности он не привлекался, работодатель в период испытательного срока не указывал на конкретные недостатки и не давал рекомендации по их устранению.
«
"При увольнении работника как не выдержавшего испытание, обязанность доказать факт его неудовлетворительной работы возлагается на работодателя. Однако из материалов дела не следует, каким образом оценивался уровень профессионализма истца, качество выполнения им своих обязанностей. Доказательств, убедительно свидетельствующих о ненадлежащем выполнении истцом своих должностных обязанностей, ответчик не представил", - установил суд.
Суд признал увольнение незаконным, восстановил артиста на работе и обязал оркестр выплатить ему 1,2 миллиона рублей среднего заработка за время вынужденного прогула, а также 30 тысяч рублей компенсации морального вреда, заключается в материалах.
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Суд в России признал незаконным увольнение под психологическим давлением
11 марта, 03:46
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала