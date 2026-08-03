Суд обязал оркестр выплатить компенсацию уволенному за плохую игру пианисту

Краткий пересказ от РИА ИИ Пианиста уволили из оркестра после испытательного срока за низкое исполнительское мастерство.

Пианист обратился в суд, заявив, что его увольнение было незаконным, и суд признал его доводы обоснованными.

Суд восстановил артиста на работе и обязал оркестр выплатить ему 1,2 миллиона рублей среднего заработка за время вынужденного прогула и 30 тысяч рублей компенсации морального вреда.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Суд в Москве обязал оркестр выплатить 1,2 миллиона рублей пианисту, который был уволен после испытательного срока за низкое исполнительское мастерство - музыкант не держал темп и ритм, а также плохо читал ноты, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что мужчина был принят в оркестр на должность артиста первой категории - пианиста с зарплатой в 184 тысячи рублей в месяц. В период испытательного срока работодатель принял решение об увольнении из-за неудовлетворительного результата испытания.

В служебной записке подчеркивалось, что мастерство пианиста не соответствовало занимаемой должности: периодически он ускорял или замедлял темп, демонстрировал слабый уровень нотного чтения и недостаточную четкость ритма. Кроме того, по словам работодателя, мужчина опаздывал на репетиции и неточно выполнял поставленные художественным руководителем задачи, следует из материалов.

Пианист обратился в суд с иском, в котором назвал свое увольнение незаконным. По словам артиста, его уволили 14 декабря прошлого года, а уведомление о предстоящем увольнении ему вручили только на следующий день. Кроме того, при приеме на работу он не был ознакомлен с должностной инструкцией, хотя такая обязанность лежит на работодателе.

Как установил суд, несмотря на озвученные замечания относительно игры и поведения музыканта, к дисциплинарной ответственности он не привлекался, работодатель в период испытательного срока не указывал на конкретные недостатки и не давал рекомендации по их устранению.

« "При увольнении работника как не выдержавшего испытание, обязанность доказать факт его неудовлетворительной работы возлагается на работодателя. Однако из материалов дела не следует, каким образом оценивался уровень профессионализма истца, качество выполнения им своих обязанностей. Доказательств, убедительно свидетельствующих о ненадлежащем выполнении истцом своих должностных обязанностей, ответчик не представил", - установил суд.