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В Волгоградской области в СНТ загорелись пять строений - РИА Новости, 03.08.2026
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14:56 03.08.2026
В Волгоградской области в СНТ загорелись пять строений

В Волгоградской области в СНТ загорелись пять строений и сухая растительность

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В СНТ «Здоровье химика» в Волгоградской области загорелись пять строений и сухая растительность.
  • Тушение пожара осложняется жаркой сухой погодой и отсутствием источников воды.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пять строений и сухая растительность загорелись в садовом товариществе в Волгоградской области, тушение пожара осложняют жаркая сухая погода и отсутствие источников воды, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Волгоградская область, город Волжский, СНТ "Здоровье химика". По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что горит сухая растительность и пять строений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тушение пожара осложняется жаркой сухой погодой и отсутствием водоисточников. Борьбу с огнем ведут 34 человека и 13 единиц техники.
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