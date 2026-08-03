В Волгоградской области в СНТ загорелись пять строений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В СНТ «Здоровье химика» в Волгоградской области загорелись пять строений и сухая растительность.
- Тушение пожара осложняется жаркой сухой погодой и отсутствием источников воды.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пять строений и сухая растительность загорелись в садовом товариществе в Волгоградской области, тушение пожара осложняют жаркая сухая погода и отсутствие источников воды, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Волгоградская область, город Волжский, СНТ "Здоровье химика". По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что горит сухая растительность и пять строений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тушение пожара осложняется жаркой сухой погодой и отсутствием водоисточников. Борьбу с огнем ведут 34 человека и 13 единиц техники.
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