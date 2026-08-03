В России запустили лотерею в поддержку туризма по Золотому кольцу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Столото» запускает новую лотерею «Золотое кольцо от Русского лото» с 3 августа.
- Целевые отчисления от лотереи будут направлены на поддержку развития национального туристского маршрута «Золотое кольцо».
- Первый розыгрыш лотереи пройдет 4 августа в 18:00 по московскому времени, а далее тиражи будут проходить каждый день в 20:00 по московскому времени.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей "Столото" с 3 августа запускает в продажу новую лотерею "Золотое кольцо от Русского лото", целевые отчисления от которой будут направлены в поддержку развития одноименного национального туристского маршрута, сообщили РИА Новости в компании.
Правительство в апреле поручило "Спортлото" организовать лотереи для поддержки внутреннего туризма в рамках развития маршрута "Золотое кольцо" - 5 тиражных и 5 бестиражных. Организатором лотерей выступает Минфин России.
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"Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей "Столото" с 3 августа запускает в продажу билеты новой государственной лотереи "Золотое кольцо от Русского лото", целевые отчисления от которой будут направлены в поддержку развития одноименного национального туристского маршрута - "Золотое кольцо", - рассказали в компании.
Половина выручки от продаж билетов лотереи направляется в призовой фонд на выплату выигрышей участникам, а 4,5% от выручки в 2026 году оператор направит в бюджет РФ в виде целевых отчислений. В 2027 году размер целевых отчислений составит уже 5% от суммы выручки, а в 2028 году - 5,5%.
Первый розыгрыш лотереи пройдет 4 августа в 18.00 по мск. Далее тиражи будут проходить каждый день в 20.00 по мск. Минимальный гарантированный суперприз в лотерее составляет 100 миллионов рублей.
В 2027 году "Золотому кольцу" России исполнится 60 лет, и в связи с этим он будет увеличен на 49 населенных пунктов, впервые в него войдут города и села Нижегородской и Тверской областей. Как ранее отмечал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в 2025 году регионы "Золотого кольца" вместе с Москвой посетили 24 миллиона туристов, что составило 27% от всех внутренних туристических поездок.
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