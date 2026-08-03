Самолет-разведчик США провел над Черным морем около девяти часов

Краткий пересказ от РИА ИИ Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II провел над южным районом Черного моря около девяти часов.

Самолет вылетел с авиабазы «Михаил Когэлничану» в Румынии и совершил три облета примерно по одной траектории.

ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Американский самолет-разведчик в понедельник провел над южным районом Черного моря около девяти часов, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

Самолет Bombardier ARTEMIS II вылетел с авиабазы "Михаил Когэлничану" в Румынии , где он базируется, примерно в 09.00 мск и направился по прямой к турецко-грузинской границе.

На базу самолет вернулся уже после 18.00 мск, совершив три облета примерно по одной траектории.

На прошлой неделе этот же борт три дня подряд патрулировал район Черного моря южнее Крымского полуострова.