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В США отказались от создания фонда для жертв администрации Байдена - РИА Новости, 03.08.2026
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14:46 03.08.2026
В США отказались от создания фонда для жертв администрации Байдена

CBS: в США отменили создание фонда для компенсаций жертвам администрации Байдена

© AP Photo / Alex BrandonДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Джо Байден. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш распорядился отменить планы по созданию фонда для выплат компенсаций.
  • Фонд размером почти в 1,8 миллиарда долларов был учрежден в рамках мирового соглашения между Трампом и налоговой службой США.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш официально распорядился отменить планы формирования вызвавшего волну критики фонда для выплат компенсаций пострадавшим от несправедливых действий администрации экс-президента США Джо Байдена, сообщает телеканал CBS.
"Исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш в воскресенье вечером официально отдал распоряжение о сворачивании планов по созданию фонда в 1,8 миллиарда долларов для выплаты компенсаций сторонникам президента (США Дональда - ред.) Трампа", - говорится в материале.
Фонд размером почти в 1,8 миллиарда долларов был учрежден в рамках мирового соглашения между Трампом и налоговой службой США, от которой первый требовал компенсаций в размере 10 миллиардов долларов за утечку своих деклараций. Это решение вызвало волну критики.
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