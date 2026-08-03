В США отказались от создания фонда для жертв администрации Байдена

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш распорядился отменить планы по созданию фонда для выплат компенсаций.
- Фонд размером почти в 1,8 миллиарда долларов был учрежден в рамках мирового соглашения между Трампом и налоговой службой США.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш официально распорядился отменить планы формирования вызвавшего волну критики фонда для выплат компенсаций пострадавшим от несправедливых действий администрации экс-президента США Джо Байдена, сообщает телеканал CBS.
"Исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш в воскресенье вечером официально отдал распоряжение о сворачивании планов по созданию фонда в 1,8 миллиарда долларов для выплаты компенсаций сторонникам президента (США Дональда - ред.) Трампа", - говорится в материале.
Фонд размером почти в 1,8 миллиарда долларов был учрежден в рамках мирового соглашения между Трампом и налоговой службой США, от которой первый требовал компенсаций в размере 10 миллиардов долларов за утечку своих деклараций. Это решение вызвало волну критики.