В США отказались от создания фонда для жертв администрации Байдена

Фонд размером почти в 1,8 миллиарда долларов был учрежден в рамках мирового соглашения между Трампом и налоговой службой США, от которой первый требовал компенсаций в размере 10 миллиардов долларов за утечку своих деклараций. Это решение вызвало волну критики.