Губернатор штата Вашингтон заявил об ужасной ситуации из-за лесных пожаров

НЬЮ-ЙОРК, 3 авг - РИА Новости. Губернатор американского штата Вашингтон Роберт Фергюсон заявил об ужасной и разрушительной ситуации из-за лесных пожаров.

Ранее он ввел режим чрезвычайной ситуации и запретил разведение костров на подведомственной ему территории.

По данным CNN, из-за пожаров в штате были эвакуированы не менее 60 тысяч людей, огонь уничтожил сотни строений.