Губернатор штата Вашингтон заявил об ужасной ситуации из-за лесных пожаров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор штата Вашингтон Роберт Фергюсон заявил об ужасной и разрушительной ситуации из-за лесных пожаров.
- Он заявил, что обсудил сложившуюся ситуацию с Дональдом Трампом и министром внутренней безопасности.
НЬЮ-ЙОРК, 3 авг - РИА Новости. Губернатор американского штата Вашингтон Роберт Фергюсон заявил об ужасной и разрушительной ситуации из-за лесных пожаров.
Ранее он ввел режим чрезвычайной ситуации и запретил разведение костров на подведомственной ему территории.
По данным CNN, из-за пожаров в штате были эвакуированы не менее 60 тысяч людей, огонь уничтожил сотни строений.
В субботу Национальная служба погоды США сообщила, что экстремальная жара накрыла западное побережье страны.