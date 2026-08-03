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Губернатор штата Вашингтон заявил об ужасной ситуации из-за лесных пожаров - РИА Новости, 03.08.2026
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02:05 03.08.2026 (обновлено: 14:01 03.08.2026)
Губернатор штата Вашингтон заявил об ужасной ситуации из-за лесных пожаров

Губернатор Фергюсон заявил об ужасной ситуации из-за лесных пожаров в Спокане

© REUTERS / David RyderЛесной пожар в штате Вашингтон, США
Лесной пожар в штате Вашингтон, США - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© REUTERS / David Ryder
Лесной пожар в штате Вашингтон, США
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор штата Вашингтон Роберт Фергюсон заявил об ужасной и разрушительной ситуации из-за лесных пожаров.
  • Он заявил, что обсудил сложившуюся ситуацию с Дональдом Трампом и министром внутренней безопасности.
НЬЮ-ЙОРК, 3 авг - РИА Новости. Губернатор американского штата Вашингтон Роберт Фергюсон заявил об ужасной и разрушительной ситуации из-за лесных пожаров.
Ранее он ввел режим чрезвычайной ситуации и запретил разведение костров на подведомственной ему территории.
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"Всего несколько минут назад я поговорил с президентом (США Дональдом - ред.) Трампом и министром (внутренней безопасности США Маркуэйном - ред.) Маллином. Я подробно рассказал, насколько ужасная и разрушительная ситуация сложилась в Спокане и по всему нашему штату", – написал Фергюсон в Х.
По данным CNN, из-за пожаров в штате были эвакуированы не менее 60 тысяч людей, огонь уничтожил сотни строений.
В субботу Национальная служба погоды США сообщила, что экстремальная жара накрыла западное побережье страны.
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