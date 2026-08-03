Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса российской группировки «Север» уничтожили более 60 антенн и спутниковых станций Starlink ВСУ в Харьковской области за июль.

Антенны и спутниковые станции были обнаружены благодаря демаскировке и излучаемой тепловой сигнатуре.

Уничтожение станций нарушает управление украинскими формированиями и их взаимодействие с командными пунктами.

БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса российской группировки "Север" за июль уничтожили более 60 антенн и спутниковых станций Starlink ВСУ в Харьковской области, находя их ночью по тепловой сигнатуре, рассказал командир с позывным Луч.

"Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" ликвидировали более 60 антенн и спутниковых станций Starlink ВСУ в июле в Харьковской области … Антенны и спутниковые станции Starlink были обнаружены как в дневное время суток, так в ночной период ночью за счет демаскировки и излучаемой тепловой сигнатуры", - сказал командир подразделения разведывательных БПС 11-го армейского корпуса.

Он подчеркнул, что координаты целей были предоставлены воздушной разведкой, огневое поражение наносили артиллерия и ударные беспилотники с осколочно-фугасными боевыми частями и системами сбросов.