Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса российской группировки «Север» уничтожили более 60 антенн и спутниковых станций Starlink ВСУ в Харьковской области за июль.
- Антенны и спутниковые станции были обнаружены благодаря демаскировке и излучаемой тепловой сигнатуре.
- Уничтожение станций нарушает управление украинскими формированиями и их взаимодействие с командными пунктами.
БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса российской группировки "Север" за июль уничтожили более 60 антенн и спутниковых станций Starlink ВСУ в Харьковской области, находя их ночью по тепловой сигнатуре, рассказал командир с позывным Луч.
"Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" ликвидировали более 60 антенн и спутниковых станций Starlink ВСУ в июле в Харьковской области… Антенны и спутниковые станции Starlink были обнаружены как в дневное время суток, так в ночной период ночью за счет демаскировки и излучаемой тепловой сигнатуры", - сказал командир подразделения разведывательных БПС 11-го армейского корпуса.
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Он подчеркнул, что координаты целей были предоставлены воздушной разведкой, огневое поражение наносили артиллерия и ударные беспилотники с осколочно-фугасными боевыми частями и системами сбросов.
Луч добавил, что уничтожение станций нарушает управление украинскими формированиями и их взаимодействие с командными пунктами на стратегических участках. Кроме того, поиск антенн позволяет вычислять опорные пункты и места скопления личного состава ВСУ для последующего огневого поражения.
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