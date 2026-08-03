Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие группировки войск «Восток» обнаружили тела иностранных наемников при освобождении населенного пункта Любицкое в Запорожской области.
- Среди обнаруженных трофеев были заграничные паспорта, в том числе документы граждан Колумбии.
- После одного из боестолкновений при освобождении Любицкого были найдены документы офицера ВСУ в звании лейтенанта.
ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" при освобождении населенного пункта Любицкое в Запорожской области обнаружили тела иностранных наемников, рассказали РИА Новости военнослужащие подразделения.
Командир боевой машины с позывным Юрист сообщил, что в ходе продвижения по населенному пункту и прилегающим лесополосам российские военнослужащие нашли тела польских наемников и афроамериканцев.
"Были замечены военнослужащие не украинского происхождения, поляки и военнослужащие афро-американского происхождения", - рассказал РИА Новости Юрист.
Командир отделения с позывным Асей, в свою очередь, сообщил, что среди обнаруженных трофеев были документы иностранных граждан.
"Находили трофеи: заграничные паспорта, оружие, приборы ночного видения, сухие пайки и форму натовского образца. По найденным документам можно было сделать вывод, что среди них были граждане Колумбии", - рассказал военнослужащий.
Стрелок с позывным Чижик добавил, что после одного из боестолкновений при освобождении Любицкого российские военнослужащие обнаружили документы украинских военнослужащих, в том числе офицера. По его словам, случаи, когда на передовых позициях удается обнаружить документы офицерского состава ВСУ, происходят крайне редко.
"После занятия опорного пункта были обнаружены документы, вооружение западного производства, тепловизоры, каски, бронежилеты и другое снаряжение. Среди найденных документов были документы офицера в звании лейтенанта", - рассказал РИА Новости Чижик.
Минобороны России 1 августа сообщало об освобождении населенного пункта Любицкое в Запорожской области силами группировки войск "Восток".
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