Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие группировки войск «Восток» обнаружили тела иностранных наемников при освобождении населенного пункта Любицкое в Запорожской области.

Среди обнаруженных трофеев были заграничные паспорта, в том числе документы граждан Колумбии.

После одного из боестолкновений при освобождении Любицкого были найдены документы офицера ВСУ в звании лейтенанта.

ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" при освобождении населенного пункта Любицкое в Запорожской области обнаружили тела иностранных наемников, рассказали РИА Новости военнослужащие подразделения.

Командир боевой машины с позывным Юрист сообщил, что в ходе продвижения по населенному пункту и прилегающим лесополосам российские военнослужащие нашли тела польских наемников и афроамериканцев.

"Были замечены военнослужащие не украинского происхождения, поляки и военнослужащие афро-американского происхождения", - рассказал РИА Новости Юрист.

Командир отделения с позывным Асей, в свою очередь, сообщил, что среди обнаруженных трофеев были документы иностранных граждан.

"Находили трофеи: заграничные паспорта, оружие, приборы ночного видения, сухие пайки и форму натовского образца. По найденным документам можно было сделать вывод, что среди них были граждане Колумбии", - рассказал военнослужащий.

Стрелок с позывным Чижик добавил, что после одного из боестолкновений при освобождении Любицкого российские военнослужащие обнаружили документы украинских военнослужащих, в том числе офицера. По его словам, случаи, когда на передовых позициях удается обнаружить документы офицерского состава ВСУ , происходят крайне редко.

"После занятия опорного пункта были обнаружены документы, вооружение западного производства, тепловизоры, каски, бронежилеты и другое снаряжение. Среди найденных документов были документы офицера в звании лейтенанта", - рассказал РИА Новости Чижик.