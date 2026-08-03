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Боец рассказал, как ВС России обманули боевиков ВСУ в Любицком - РИА Новости, 03.08.2026
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05:15 03.08.2026 (обновлено: 05:16 03.08.2026)
Боец рассказал, как ВС России обманули боевиков ВСУ в Любицком

ВС России использовали радиодезинформацию при освобождении Любицкого

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения войск связи в зоне СВО
Военнослужащий подразделения войск связи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий подразделения войск связи в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группировка войск «Восток» освободила населенный пункт Любицкое в Запорожской области.
  • Во время освобождения Любицкого военнослужащие группировки «Восток» использовали тактику радиодезинформации.
  • Тактика радиодезинформации заключалась в намеренной передаче ложной информации о местоположении российских подразделений, чтобы запутать противника и скрыть реальные маршруты продвижения.
ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" во время освобождения населенного пункта Любицкое в Запорожской области использовали радиодезинформацию, чтобы ввести противника в заблуждение и скрыть реальные маршруты продвижения штурмовых подразделений, рассказал РИА Новости командир боевой машины с позывным Юрист.
Минобороны России 1 августа сообщало об освобождении населенного пункта Любицкое в Запорожской области силами группировки войск "Восток".
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По словам военнослужащего, тактика радиодезинформации применялась с учетом того, что противник предпринимал попытки прослушивать переговоры российских подразделений.
"В попытках запутать противника мы вместе с командирами иногда намеренно передавали по радиосвязи ложную информацию о своем местоположении. Называли участки местности, которые находились в зоне видимости, и наблюдали, последует ли по ним огневое воздействие. Так удавалось понять, прослушивает ли противник радиообмен", - рассказал РИА Новости Юрист.
Он добавил, что в случае, если украинские подразделения начинали наносить удары по указанным в радиоэфире координатам, российские штурмовые группы продолжали продвижение по другому маршруту.
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