Краткий пересказ от РИА ИИ Группировка войск «Восток» освободила населенный пункт Любицкое в Запорожской области.

Во время освобождения Любицкого военнослужащие группировки «Восток» использовали тактику радиодезинформации.

Тактика радиодезинформации заключалась в намеренной передаче ложной информации о местоположении российских подразделений, чтобы запутать противника и скрыть реальные маршруты продвижения.

ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" во время освобождения населенного пункта Любицкое в Запорожской области использовали радиодезинформацию, чтобы ввести противника в заблуждение и скрыть реальные маршруты продвижения штурмовых подразделений, рассказал РИА Новости командир боевой машины с позывным Юрист.

Минобороны России 1 августа сообщало об освобождении населенного пункта Любицкое в Запорожской области силами группировки войск "Восток".

По словам военнослужащего, тактика радиодезинформации применялась с учетом того, что противник предпринимал попытки прослушивать переговоры российских подразделений.

"В попытках запутать противника мы вместе с командирами иногда намеренно передавали по радиосвязи ложную информацию о своем местоположении. Называли участки местности, которые находились в зоне видимости, и наблюдали, последует ли по ним огневое воздействие. Так удавалось понять, прослушивает ли противник радиообмен", - рассказал РИА Новости Юрист.