Расчеты российских дронов нарушили логистику ВСУ в Светлом

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 78-го полка беспилотных систем российской группировки войск "Центр" в ходе освобождения населенного пункта Светлое в Донецкой Народной Республики нарушали логистику ВСУ, уничтожая гексакоптеры и наземные роботизированные комплексы (НРТК) снабжения противника, рассказал начальник расчета-оператор FPV-дрона 78-го полка БПС с позывным Тэдди.

По словам военного, ежедневно выполнялись более 40 боевых вылетов, дроны оперативно переоснащались для дневной и ночной работы.

"РЭБ тоже пытается глушить, но благодаря разработкам, что у нас сейчас технологии совершенствуются, уже РЭБом заглушить даже радио труднее - не получается. Меняем, прыгаем по частотам, меняем частоты и работаем", - добавил боец.