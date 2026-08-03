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Расчеты российских дронов нарушили логистику ВСУ в Светлом - РИА Новости, 03.08.2026
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05:08 03.08.2026
Расчеты российских дронов нарушили логистику ВСУ в Светлом

Операторы дронов «Центра» уничтожали гексакоптеры ВСУ при освобождении Светлого

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие запускают беспилотник ZALA в ходе проведения специальной военной операции
Российские военнослужащие запускают беспилотник ZALA в ходе проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Российские военнослужащие запускают беспилотник ZALA в ходе проведения специальной военной операции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы FPV-дронов 78-го полка беспилотных систем российской группировки войск «Центр» нарушали логистику ВСУ, уничтожая гексакоптеры и наземные роботизированные комплексы снабжения противника.
  • Российские подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Светлое в ДНР 29 июля.
  • Ежедневно выполнялось более 40 боевых вылетов, дроны оперативно переоснащались для дневной и ночной работы.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 78-го полка беспилотных систем российской группировки войск "Центр" в ходе освобождения населенного пункта Светлое в Донецкой Народной Республики нарушали логистику ВСУ, уничтожая гексакоптеры и наземные роботизированные комплексы (НРТК) снабжения противника, рассказал начальник расчета-оператор FPV-дрона 78-го полка БПС с позывным Тэдди.
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"Гексакоптеры также встречаются. В основном ночью они летают и доставляют они провизию, БК (боекомплект - ред.), скидывают противнику. Было попадались и сразу же тоже уничтожали, чтобы логистические пути им перекрыть, уничтожали НРТК, чтобы доставка никак не могла осуществляться", - сказал Тедди на видео, которое публикует Минобороны РФ.
По словам военного, ежедневно выполнялись более 40 боевых вылетов, дроны оперативно переоснащались для дневной и ночной работы.
"РЭБ тоже пытается глушить, но благодаря разработкам, что у нас сейчас технологии совершенствуются, уже РЭБом заглушить даже радио труднее - не получается. Меняем, прыгаем по частотам, меняем частоты и работаем", - добавил боец.
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