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В МВД перечислили данные, которые опасно публиковать в соцсетях - РИА Новости, 03.08.2026
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03:25 03.08.2026 (обновлено: 10:31 03.08.2026)
В МВД перечислили данные, которые опасно публиковать в соцсетях

МВД призвало россиян не публиковать в соцсетях адреса проживания и работы

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДевушка с телефоном
Девушка с телефоном - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Девушка с телефоном. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МВД рекомендует россиянам не публиковать в социальных сетях адреса проживания, учебы и работы.
  • Следует избегать раскрытия информации о семье и близких в соцсетях из-за риска вербовки.
  • Полиция призывает проверять профили собеседников и игнорировать сообщения от незнакомцев.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Россиянам не стоит публиковать в социальных сетях детальную информацию о себе и близких, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В ведомстве призывают соотечественников не указывать в социальных сетях подробные данные о себе: не рассказывать о месте учебы и работе, а также не афишировать адрес проживания. Кроме того, рекомендуется держать в секрете сведения о семье и близких.
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Как пояснили в министерстве, воздержаться от публикации излишней информации стоит из-за вербовщиков, которые выстраивают портрет жертвы, используя информацию в соцсетях. Россиян также призвали не делиться своими взглядами в открытых источниках и чатах и игнорировать вопросы личного характера от незнакомцев.
Полиция настоятельно рекомендует всегда проверять, кто владеет профилем собеседника, а также место и дату регистрации аккаунта.
Вместе с тем в МВД призывают граждан не отвечать на сообщения от незнакомцев и включить функцию "черный список", а также уведомлять модераторов соцсети о подозрительной активности.
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