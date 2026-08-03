Краткий пересказ от РИА ИИ Национальный разведывательный центр (CNI) Испании предупреждал министерство внутренних дел о надвигающемся наплыве мигрантов.

Министерство внутренних дел проигнорировало предупреждения CNI.

С середины июля МВД обратило внимание на увеличение потока мигрантов и усилило безопасность на границе с Сеутой.

СЕУТА, 3 авг - РИА Новости. Национальный разведывательный центр (CNI) Испании предупреждал испанское министерство внутренних дел о надвигающемся наплыве мигрантов, власти это проигнорировали, сообщает радиостанция Национальный разведывательный центр (CNI) Испании предупреждал испанское министерство внутренних дел о надвигающемся наплыве мигрантов, власти это проигнорировали, сообщает радиостанция Cadena SER со ссылкой на источники в правительстве.

"Министерство внутренних дел получило множество предупреждений от CNI", - сообщил радиостанции источник.

Как передает Cadena SER, испанская разведка не имела информации о точном времени массового наплыва мигрантов, но предупреждала о существовании такой угрозы. Источники радиостанции утверждают, что МВД проигнорировало их предупреждения.

"Эти люди не въехали бы в Испанию , если бы министерство внутренних дел приняло меры по предотвращению этого. МВД пытается переключить внимание на другой фронт, CNI, чтобы избежать ответственности, граница была недостаточно обеспечена ресурсами безопасности", - приводит радиостанция слова источника.

Источники в МВД подтвердили радиостанции, что в ведомстве обратили внимание на увеличение потока мигрантов с середины июля и проинформировали министра. Источники сообщили, что безопасность на границе с Сеутой была усилена, однако не уточнили, что именно представляло из себя это усиление.

В конце июля испанский автономный город Сеута , расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.