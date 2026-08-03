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СМИ: испанская разведка предупреждала о наплыве мигрантов в Сеуту - РИА Новости, 03.08.2026
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10:45 03.08.2026 (обновлено: 11:41 03.08.2026)
СМИ: испанская разведка предупреждала о наплыве мигрантов в Сеуту

Cadena SER: испанская разведка предупреждала о наплыве мигрантов в Сеуту

© REUTERS / Violeta Santos MouraМигранты на пляже в Сеуте, Испания
Мигранты на пляже в Сеуте, Испания - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© REUTERS / Violeta Santos Moura
Мигранты на пляже в Сеуте, Испания
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Национальный разведывательный центр (CNI) Испании предупреждал министерство внутренних дел о надвигающемся наплыве мигрантов.
  • Министерство внутренних дел проигнорировало предупреждения CNI.
  • С середины июля МВД обратило внимание на увеличение потока мигрантов и усилило безопасность на границе с Сеутой.
СЕУТА, 3 авг - РИА Новости. Национальный разведывательный центр (CNI) Испании предупреждал испанское министерство внутренних дел о надвигающемся наплыве мигрантов, власти это проигнорировали, сообщает радиостанция Cadena SER со ссылкой на источники в правительстве.
"Министерство внутренних дел получило множество предупреждений от CNI", - сообщил радиостанции источник.
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Как передает Cadena SER, испанская разведка не имела информации о точном времени массового наплыва мигрантов, но предупреждала о существовании такой угрозы. Источники радиостанции утверждают, что МВД проигнорировало их предупреждения.
"Эти люди не въехали бы в Испанию, если бы министерство внутренних дел приняло меры по предотвращению этого. МВД пытается переключить внимание на другой фронт, CNI, чтобы избежать ответственности, граница была недостаточно обеспечена ресурсами безопасности", - приводит радиостанция слова источника.
Источники в МВД подтвердили радиостанции, что в ведомстве обратили внимание на увеличение потока мигрантов с середины июля и проинформировали министра. Источники сообщили, что безопасность на границе с Сеутой была усилена, однако не уточнили, что именно представляло из себя это усиление.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
Мэр-президент города 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. При этом население самого города составляет около 85 тысяч человек.
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