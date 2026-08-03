Во Владимирской области сократили площадь возгорания на складе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атаковали складской комплекс в Собинском округе Владимирской области, пострадало четыре человека, возбуждено уголовное дело о теракте.
- Площадь возгорания и задымления сокращена до трех тысяч квадратных метров отдельными очагами.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Площадь возгорания и задымления на складском комплексе во Владимирской области удалось сократить до трех тысяч квадратных метров отдельными очагами, сообщил губернатор Александр Авдеев.
Ранее в понедельник глава региона сообщил, что ВСУ атаковали складской комплекс в Собинском округе Владимирской области. Пострадало четыре человека, возбуждено уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ). Возникший пожар был локализован на площади 100 тысяч квадратных метров.
"К 20.00 площадь возгорания и задымления удалось сократить до трех тысяч квадратных метров отдельными очагами", - написал Авдеев в Telegram-канале.
Он уточнил, что бригады пожарных, прибывшие из Подмосковья и Ивановской области, возвращаются домой. Спасатели Владимирской области продолжат работу до полной ликвидации огня.