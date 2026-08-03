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Во Владимирской области сократили площадь возгорания на складе - РИА Новости, 03.08.2026
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21:13 03.08.2026
Во Владимирской области сократили площадь возгорания на складе

Во Владимирской области возгорание на складе сократили до трех тысяч квадратов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ атаковали складской комплекс в Собинском округе Владимирской области, пострадало четыре человека, возбуждено уголовное дело о теракте.
  • Площадь возгорания и задымления сокращена до трех тысяч квадратных метров отдельными очагами.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Площадь возгорания и задымления на складском комплексе во Владимирской области удалось сократить до трех тысяч квадратных метров отдельными очагами, сообщил губернатор Александр Авдеев.
Ранее в понедельник глава региона сообщил, что ВСУ атаковали складской комплекс в Собинском округе Владимирской области. Пострадало четыре человека, возбуждено уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ). Возникший пожар был локализован на площади 100 тысяч квадратных метров.
"К 20.00 площадь возгорания и задымления удалось сократить до трех тысяч квадратных метров отдельными очагами", - написал Авдеев в Telegram-канале.
Он уточнил, что бригады пожарных, прибывшие из Подмосковья и Ивановской области, возвращаются домой. Спасатели Владимирской области продолжат работу до полной ликвидации огня.
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