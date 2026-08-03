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Часть товаров на складе Wildberries под Владимиром удалось сохранить - РИА Новости, 03.08.2026
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15:36 03.08.2026
Часть товаров на складе Wildberries под Владимиром удалось сохранить

Wildberries: часть товаров на складе во Владимирской области удалось сохранить

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На складе Wildberries во Владимирской области после пожара удалось сохранить часть товаров.
  • Пожар на площади 100 тысяч квадратных метров был локализован.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Часть товаров на складе Wildberries во Владимирской области после пожара удалось сохранить, сообщили в пресс-службе маркетплейса.
Ранее в понедельник губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил об эвакуации складского комплекса, атакованного БПЛА в Собинском округе, есть разрушения и пожар. Позже он добавил, что пожар на площади 100 тысяч квадратных метров был локализован.
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"В ходе локализации пожара на логистическом объекте компании во Владимирской области часть товаров удалось сохранить", - говорится в сообщении компании.
Там уточнили, что проведут оценку их объемов. После получения разрешения от оперативных служб товары пройдут процесс сортировки.
В последнее время атакам украинских БПЛА подвергся целый ряд логистических центров компании. Маркетплейс реализует инициативы по поддержке пострадавших предпринимателей. Кроме того, проработать меры поддержки для них поручил вице-премьер РФ Александр Новак. Этим займутся Минэкономразвития, Минфин и ФНС совместно с Центральным банком и объединениями предпринимателей.
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Владимирская областьРоссияАлександр НовакВайлдберриз (Wildberries)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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