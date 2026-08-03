Часть товаров на складе Wildberries под Владимиром удалось сохранить

Краткий пересказ от РИА ИИ На складе Wildberries во Владимирской области после пожара удалось сохранить часть товаров.

Пожар на площади 100 тысяч квадратных метров был локализован.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Часть товаров на складе Wildberries во Владимирской области после пожара удалось сохранить, сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Ранее в понедельник губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил об эвакуации складского комплекса, атакованного БПЛА в Собинском округе, есть разрушения и пожар. Позже он добавил, что пожар на площади 100 тысяч квадратных метров был локализован.

"В ходе локализации пожара на логистическом объекте компании во Владимирской области часть товаров удалось сохранить", - говорится в сообщении компании.

Там уточнили, что проведут оценку их объемов. После получения разрешения от оперативных служб товары пройдут процесс сортировки.