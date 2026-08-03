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Число пострадавших при ударе по складу под Владимиром выросло до трех - РИА Новости, 03.08.2026
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09:41 03.08.2026 (обновлено: 09:50 03.08.2026)
Число пострадавших при ударе по складу под Владимиром выросло до трех

Авдеев: число пострадавших при атаке на склад под Владимиром выросло до трех

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число пострадавших при ударе ВСУ по складскому комплексу в Собинском округе Владимирской области увеличилось до трех.
  • Третий пострадавший — молодой мужчина с травмой пальца руки, ему оказали помощь в Собинской районной больнице.
ТУЛА, 3 авг – РИА Новости. Число пострадавших при ударе ВСУ по складскому комплексу в Собинском округе Владимирской области увеличилось до трех, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
Ранее в понедельник глава региона сообщил, что ВСУ атаковали складской комплекс в Собинском округе Владимирской области. Пострадал молодой мужчина, позднее стало известно об еще одной пострадавшей – женщина из соседнего населенного пункта.
"Стало известно о третьем пострадавшем – молодой мужчина с травмой пальца руки. Помощь оказана в Собинской районной больнице. Пациент продолжит лечение амбулаторно", - написал Авдеев в своем аккаунте на платформе "Макс".
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