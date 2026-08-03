Краткий пересказ от РИА ИИ
- 3 августа самолет, на борту которого находились два человека, вылетел из поселка Мама Иркутской области для авиамониторинга лесопожарной обстановки и не вышел на связь в запланированное время.
- Местонахождение самолета не установлено, ведутся поисково-спасательные мероприятия и следствие.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. На борту пропавшего в Иркутской области самолета находились два человека, местонахождение воздушного судна в настоящее время не установлено, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"По данным следствия, 3 августа воздушное судно вылетело из поселка Мама Иркутской области для авиамониторинга лесопожарной обстановки, однако в запланированное время на связь не вышло. На борту самолета находились два человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что местонахождение самолета не установлено, ведутся поисково-спасательные мероприятия.
"Следователями и криминалистами Восточного МСУТ СК России проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, рассматриваются различные версии произошедшего", - добавили в СК РФ.