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На борту пропавшего в Иркутской области самолета находились два человека - РИА Новости, 03.08.2026
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19:40 03.08.2026
На борту пропавшего в Иркутской области самолета находились два человека

СК: на борту пропавшего в Иркутской области самолета находились два человека

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 3 августа самолет, на борту которого находились два человека, вылетел из поселка Мама Иркутской области для авиамониторинга лесопожарной обстановки и не вышел на связь в запланированное время.
  • Местонахождение самолета не установлено, ведутся поисково-спасательные мероприятия и следствие.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. На борту пропавшего в Иркутской области самолета находились два человека, местонахождение воздушного судна в настоящее время не установлено, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"По данным следствия, 3 августа воздушное судно вылетело из поселка Мама Иркутской области для авиамониторинга лесопожарной обстановки, однако в запланированное время на связь не вышло. На борту самолета находились два человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что местонахождение самолета не установлено, ведутся поисково-спасательные мероприятия.
"Следователями и криминалистами Восточного МСУТ СК России проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, рассматриваются различные версии произошедшего", - добавили в СК РФ.
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