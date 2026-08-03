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СК возбудил дело из-за ЧП с самолетом Cessna - РИА Новости, 03.08.2026
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19:38 03.08.2026 (обновлено: 23:41 03.08.2026)
СК возбудил дело из-за ЧП с самолетом Cessna

СК возбудил дело в связи с пропажей самолета Cessna в Иркутской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Иркутской области произошло происшествие с самолетом Cessna 182.
  • Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности возбуждено в связи с происшествием с самолетом Cessna в Иркутской области, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по сообщению о происшествии с легкомоторным воздушным судном "Цесна 182" по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.
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