СК возбудил дело из-за ЧП с самолетом Cessna

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Иркутской области произошло происшествие с самолетом Cessna 182.
- Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности возбуждено в связи с происшествием с самолетом Cessna в Иркутской области, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по сообщению о происшествии с легкомоторным воздушным судном "Цесна 182" по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.