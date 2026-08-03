Мужчине, напавшему на людей в Солнечногорске, предъявили обвинение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина напал с ножом на двух людей в Солнечногорске, один из пострадавших погиб, второй госпитализирован.
- 44-летнему жителю Солнечногорска предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мужчине, напавшему с ножом на двух людей в подмосковном Солнечногорске, предъявлено обвинение, сообщили в подмосковном главке СК России.
По данным следствия, злоумышленник утром в понедельник в подмосковном Солнечногорске напал на двоих мужчин с ножом, один из них погиб, второй госпитализирован. Позже напавшего задержали.
"Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области 44-летнему жителю Солнечногорска предъявлено обвинение в убийстве знакомого, а также в покушении на убийство еще одного мужчины (часть 1 статьи 105 УК РФ, часть 3 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".