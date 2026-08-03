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Мужчине, напавшему на людей в Солнечногорске, предъявили обвинение - РИА Новости, 03.08.2026
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16:09 03.08.2026 (обновлено: 16:20 03.08.2026)
Мужчине, напавшему на людей в Солнечногорске, предъявили обвинение

СК: мужчине, напавшему с ножом на людей в Солнечногорске, предъявили обвинение

© СК Подмосковья/TelegramЗадержание подозреваемого в нападении на двух мужчин в подмосковном Солнечногорске
Задержание подозреваемого в нападении на двух мужчин в подмосковном Солнечногорске - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© СК Подмосковья/Telegram
Задержание подозреваемого в нападении на двух мужчин в подмосковном Солнечногорске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина напал с ножом на двух людей в Солнечногорске, один из пострадавших погиб, второй госпитализирован.
  • 44-летнему жителю Солнечногорска предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мужчине, напавшему с ножом на двух людей в подмосковном Солнечногорске, предъявлено обвинение, сообщили в подмосковном главке СК России.
По данным следствия, злоумышленник утром в понедельник в подмосковном Солнечногорске напал на двоих мужчин с ножом, один из них погиб, второй госпитализирован. Позже напавшего задержали.
"Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области 44-летнему жителю Солнечногорска предъявлено обвинение в убийстве знакомого, а также в покушении на убийство еще одного мужчины (часть 1 статьи 105 УК РФ, часть 3 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
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ПроисшествияСолнечногорскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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