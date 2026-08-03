В Подмосковье мужчина напал с ножом на двух человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Солнечногорске злоумышленник напал на двоих мужчин с ножом.
- Один из пострадавших погиб, второй госпитализирован с ранениями плеча и предплечья.
- Правоохранители ведут расследование и ищут подозреваемого.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Злоумышленник утром в подмосковном Солнечногорске напал на двоих мужчин с ножом, один из них погиб, второй госпитализирован, подозреваемого ищут, сообщили РИА Новости в подмосковном главке СК России.
По предварительным данным следствия, утром в понедельник на улице Староандреевской в Солнечногорске злоумышленник напал на двоих мужчин, нанеся им ножевые ранения. Подчеркивается, что один из пострадавших скончался на месте, второй госпитализирован в больницу с ранениями плеча и предплечья.
В настоящее время правоохранители осматривают место происшествия, ведут допросы, планируется назначение судебных экспертиз.
"Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление и задержание лица, причастного к совершению преступления", - добавляется в сообщении.
Подмосковная прокуратура сообщила, что взяла под контроль ход и результаты расследования произошедшего.
"По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело, ход и результаты его расследования контролирует Солнечногорская городская прокуратура", - говорится в сообщении на платформе "Макс".