В Подмосковье мужчина напал с ножом на двух человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В Солнечногорске злоумышленник напал на двоих мужчин с ножом.

Один из пострадавших погиб, второй госпитализирован с ранениями плеча и предплечья.

Правоохранители ведут расследование и ищут подозреваемого.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Злоумышленник утром в подмосковном Солнечногорске напал на двоих мужчин с ножом, один из них погиб, второй госпитализирован, подозреваемого ищут, сообщили РИА Новости в подмосковном главке СК России.

"Возбуждено уголовное дело по факту убийства 44-летнего местного жителя и покушения на убийство 48-летнего мужчины (часть 1 статьи 105 УК РФ , пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении

По предварительным данным следствия, утром в понедельник на улице Староандреевской в Солнечногорске злоумышленник напал на двоих мужчин, нанеся им ножевые ранения. Подчеркивается, что один из пострадавших скончался на месте, второй госпитализирован в больницу с ранениями плеча и предплечья.

В настоящее время правоохранители осматривают место происшествия, ведут допросы, планируется назначение судебных экспертиз.

"Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление и задержание лица, причастного к совершению преступления", - добавляется в сообщении.

Подмосковная прокуратура сообщила, что взяла под контроль ход и результаты расследования произошедшего.