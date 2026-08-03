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В Подмосковье мужчина напал с ножом на двух человек - РИА Новости, 03.08.2026
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10:27 03.08.2026 (обновлено: 11:19 03.08.2026)
В Подмосковье мужчина напал с ножом на двух человек

СК: в Солнечногорске злоумышленник напал на мужчин с ножом, один погиб

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Солнечногорске злоумышленник напал на двоих мужчин с ножом.
  • Один из пострадавших погиб, второй госпитализирован с ранениями плеча и предплечья.
  • Правоохранители ведут расследование и ищут подозреваемого.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Злоумышленник утром в подмосковном Солнечногорске напал на двоих мужчин с ножом, один из них погиб, второй госпитализирован, подозреваемого ищут, сообщили РИА Новости в подмосковном главке СК России.
"Возбуждено уголовное дело по факту убийства 44-летнего местного жителя и покушения на убийство 48-летнего мужчины (часть 1 статьи 105 УК РФ, пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным следствия, утром в понедельник на улице Староандреевской в Солнечногорске злоумышленник напал на двоих мужчин, нанеся им ножевые ранения. Подчеркивается, что один из пострадавших скончался на месте, второй госпитализирован в больницу с ранениями плеча и предплечья.
В настоящее время правоохранители осматривают место происшествия, ведут допросы, планируется назначение судебных экспертиз.
"Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление и задержание лица, причастного к совершению преступления", - добавляется в сообщении.
Подмосковная прокуратура сообщила, что взяла под контроль ход и результаты расследования произошедшего.
"По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело, ход и результаты его расследования контролирует Солнечногорская городская прокуратура", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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