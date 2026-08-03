СК возбудил дело о теракте из-за атаки ВСУ на склад под Владимиром

Краткий пересказ от РИА ИИ Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на логистический центр во Владимирской области.

Третьего августа ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по складскому помещению, возник пожар.

Несколько человек пострадали, следователи и криминалисты СК России работают на месте происшествия.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Дело о теракте возбуждено в связи с атакой ВСУ на логистический центр во Владимирской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

« "Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на объект гражданской инфраструктуры в Собинском муниципальном округе Владимирской области (статья 205 УК РФ)", - сказала Петренко.

По данным следствия, как отметила официальный представитель, третьего августа ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по складскому помещению, вследствие этого возник пожар. Предварительно, по словам Петренко , несколько человек пострадали.

Отмечается, что следователи и криминалисты СК России работают на месте происшествия.