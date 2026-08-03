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СК возбудил дело о теракте из-за атаки ВСУ на склад под Владимиром - РИА Новости, 03.08.2026
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10:18 03.08.2026 (обновлено: 10:26 03.08.2026)
СК возбудил дело о теракте из-за атаки ВСУ на склад под Владимиром

СК возбудил дело о теракте из-за атаки на логистический центр под Владимиром

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на логистический центр во Владимирской области.
  • Третьего августа ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по складскому помещению, возник пожар.
  • Несколько человек пострадали, следователи и криминалисты СК России работают на месте происшествия.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Дело о теракте возбуждено в связи с атакой ВСУ на логистический центр во Владимирской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«
"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на объект гражданской инфраструктуры в Собинском муниципальном округе Владимирской области (статья 205 УК РФ)", - сказала Петренко.
По данным следствия, как отметила официальный представитель, третьего августа ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по складскому помещению, вследствие этого возник пожар. Предварительно, по словам Петренко, несколько человек пострадали.
Отмечается, что следователи и криминалисты СК России работают на месте происшествия.
"По обнаруженным фрагментам БПЛА и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы", - заключила Петренко.
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