СК возбудил дело о теракте из-за атаки ВСУ на склад под Владимиром

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на логистический центр во Владимирской области.
- Третьего августа ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по складскому помещению, возник пожар.
- Несколько человек пострадали, следователи и криминалисты СК России работают на месте происшествия.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Дело о теракте возбуждено в связи с атакой ВСУ на логистический центр во Владимирской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на объект гражданской инфраструктуры в Собинском муниципальном округе Владимирской области (статья 205 УК РФ)", - сказала Петренко.
Отмечается, что следователи и криминалисты СК России работают на месте происшествия.
"По обнаруженным фрагментам БПЛА и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы", - заключила Петренко.