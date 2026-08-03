На месте происшествия, где произошло опрокидывание моторной лодки на реке Амга в Якутии. 3 августа 2026

На месте происшествия, где произошло опрокидывание моторной лодки на реке Амга в Якутии. 3 августа 2026

СК возбудил дело после гибели двух человек при опрокидывании лодки в Якутии

Краткий пересказ от РИА ИИ В Якутии на реке Амга перевернулась моторная лодка, в результате чего погибли два человека.

Судоводитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

УЛАН-УДЭ, 3 авг - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил движения и эксплуатации судна в состоянии опьянения возбуждено после гибели двух человек при опрокидывании моторной лодки на реке Амга в Якутии, сообщает Восточное МСУТ СК России.

Тридцатого июля ведомство сообщало, что в ночь на 29 июля судоводитель в алкогольном опьянении с двумя пассажирами переплывал реку Амга на моторной лодке, которая перевернулась и затонула. Один из пассажиров смог выбраться на берег и сообщить о произошедшем.

« "Следователями Якутского следственного отдела на транспорте… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьей 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", - говорится в сообщении.