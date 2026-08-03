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СК возбудил дело после гибели двух человек при опрокидывании лодки в Якутии - РИА Новости, 03.08.2026
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09:18 03.08.2026 (обновлено: 13:48 03.08.2026)
СК возбудил дело после гибели двух человек при опрокидывании лодки в Якутии

В Якутии возбудили дело после гибели двух человек при опрокидывании лодки

© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramНа месте происшествия, где произошло опрокидывание моторной лодки на реке Амга в Якутии. 3 августа 2026
На месте происшествия, где произошло опрокидывание моторной лодки на реке Амга в Якутии. 3 августа 2026 - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/Telegram
На месте происшествия, где произошло опрокидывание моторной лодки на реке Амга в Якутии. 3 августа 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Якутии на реке Амга перевернулась моторная лодка, в результате чего погибли два человека.
  • Судоводитель был в состоянии алкогольного опьянения.
  • Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.
УЛАН-УДЭ, 3 авг - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил движения и эксплуатации судна в состоянии опьянения возбуждено после гибели двух человек при опрокидывании моторной лодки на реке Амга в Якутии, сообщает Восточное МСУТ СК России.
Тридцатого июля ведомство сообщало, что в ночь на 29 июля судоводитель в алкогольном опьянении с двумя пассажирами переплывал реку Амга на моторной лодке, которая перевернулась и затонула. Один из пассажиров смог выбраться на берег и сообщить о произошедшем.
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"Следователями Якутского следственного отдела на транспорте… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьей 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", - говорится в сообщении.
По данным следствия, судоводитель пренебрег безопасностью пассажиров, поэтому лодка перевернулась, и все оказались в воде.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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