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На хабаровском авиазаводе рассказали о возможностях обновленного SJ-100 - РИА Новости, 03.08.2026
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11:04 03.08.2026
На хабаровском авиазаводе рассказали о возможностях обновленного SJ-100

Обновлённый SJ-100 оснащён дополнительным трапом для высадки пассажиров

© РИА Новости / пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкРоссийский самолет SJ-100 с импортозамещенным оборудованием во время первого полета в Комсомольске-на-Амуре
Российский самолет SJ-100 с импортозамещенным оборудованием во время первого полета в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / пресс-служба ОАК
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Российский самолет SJ-100 с импортозамещенным оборудованием во время первого полета в Комсомольске-на-Амуре. Архивное фото
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КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ (Хабаровский край), 3 авг - РИА Новости. Обновленная модель самолета SJ-100, который строится в филиале ПАО "Яковлев" в Хабаровском крае, приспособлена для посадки на коротких полосах и оснащена дополнительным трапом для высадки пассажиров на неподготовленных аэродромах, сообщил директор производственного центра предприятия Егор Попов.
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"На самолете (SJ-100 - ред.) внедрили дополнительный трап. Сейчас самолет возит с собой трап для того, чтобы производить выгрузку пассажиров на неподготовленных аэродромах, и раньше на старой модификации самолета этого не было. Применены горизонтальные законцовки крыла, что позволяет самолету производить посадку на более коротких полосах", - сказал Попов журналистам.
Он отметил, что на предприятии постарались добиться максимальной унификации самолета, чтобы в эксплуатации он несильно отличался от предыдущей модификации.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
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