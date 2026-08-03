На хабаровском авиазаводе рассказали о возможностях обновленного SJ-100

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ (Хабаровский край), 3 авг - РИА Новости. Обновленная модель самолета SJ-100, который строится в филиале ПАО "Яковлев" в Хабаровском крае, приспособлена для посадки на коротких полосах и оснащена дополнительным трапом для высадки пассажиров на неподготовленных аэродромах, сообщил директор производственного центра предприятия Егор Попов.
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"На самолете (SJ-100 - ред.) внедрили дополнительный трап. Сейчас самолет возит с собой трап для того, чтобы производить выгрузку пассажиров на неподготовленных аэродромах, и раньше на старой модификации самолета этого не было. Применены горизонтальные законцовки крыла, что позволяет самолету производить посадку на более коротких полосах", - сказал Попов журналистам.
Он отметил, что на предприятии постарались добиться максимальной унификации самолета, чтобы в эксплуатации он несильно отличался от предыдущей модификации.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.