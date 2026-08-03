На хабаровском авиазаводе рассказали о возможностях обновленного SJ-100

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"На самолете (SJ-100 - ред.) внедрили дополнительный трап. Сейчас самолет возит с собой трап для того, чтобы производить выгрузку пассажиров на неподготовленных аэродромах, и раньше на старой модификации самолета этого не было. Применены горизонтальные законцовки крыла, что позволяет самолету производить посадку на более коротких полосах", - сказал Попов журналистам.