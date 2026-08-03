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Симоньян предложила помощь семьям погибших от украинского БПЛА в Геленджике - РИА Новости, 03.08.2026
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17:48 03.08.2026
Симоньян предложила помощь семьям погибших от украинского БПЛА в Геленджике

Симоньян предложила помощь семьям погибших от украинского дрона в Геленджике

© РИА Новости / RTГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила помощь семьям погибших при падении обломков украинского беспилотника в Геленджике.
  • В результате падения обломков беспилотника в поселке Архипо-Осиповка в Геленджике погибли семь человек, в том числе трое детей.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила помощь семьям погибших при падении обломков украинского беспилотника в Геленджике.
В результате падения обломков украинского беспилотника в поселке Архипо-Осиповка в Геленджике погибли семь человек, в том числе трое детей.
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"Комментировать не буду, ибо что тут скажешь. Кому нужна помощь, пишите сюда", - написала Симоньян в "Макс".
Подписчики главного редактора в комментариях поблагодарили ее за готовность помочь.
Ранее Симоньян сообщала, что передаст миллион рублей семье шестимесячного ребенка, погибшего при атаке украинских беспилотников в Подмосковье.
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