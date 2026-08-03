Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян

Симоньян предложила помощь семьям погибших от украинского БПЛА в Геленджике

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила помощь семьям погибших при падении обломков украинского беспилотника в Геленджике.

В результате падения обломков беспилотника в поселке Архипо-Осиповка в Геленджике погибли семь человек, в том числе трое детей.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила помощь семьям погибших при падении обломков украинского беспилотника в Геленджике.

В результате падения обломков украинского беспилотника в поселке Архипо-Осиповка в Геленджике погибли семь человек, в том числе трое детей.

"Комментировать не буду, ибо что тут скажешь. Кому нужна помощь, пишите сюда", - написала Симоньян в " Макс ".

Подписчики главного редактора в комментариях поблагодарили ее за готовность помочь.