Симоньян рассказала о первом тираже книги о Кеосаяне

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый тираж книги Маргариты Симоньян «Непервая любовь. Исповедь горя и радости» составит 50 тысяч экземпляров.

Книга выйдет в сентябре, к годовщине смерти Тиграна Кеосаяна, а деньги от ее продажи пойдут на помощь пострадавшим от атак украинских беспилотников.

Книгу уже можно предзаказать на сайте книжного магазина «Читай-город» и на маркетплейсе Ozon.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что первый тираж ее новой книги "Непервая любовь. Исповедь горя и радости" составит 50 тысяч экземпляров.

Книга о режиссере Тигране Кеосаяне "Непервая любовь. Исповедь горя и радости" должна выйти в сентябре, к годовщине его смерти. Деньги от ее продажи пойдут на помощь пострадавшим от атак украинских беспилотников. На книгу уже можно оформить предзаказ на сайте книжного магазина "Читай-город" и на маркетплейсе Ozon. Там же можно прочитать и отрывок из романа.

"Первый тираж моей новой книги про нас с Тиграном, "Непервая любовь. Исповедь горя и радости", будет 50 тысяч. Это благодаря вашим предзаказам, спасибо всем большое", - написала Симоньян в своем канале в " Максе ".

Главред добавила, что в случае, если число предзаказов продолжит расти, тираж книги будет увеличен.

Российский кинорежиссер, продюсер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье кинематографистов. Широкую известность ему принесли картины "Бедная Саша", "Президент и его внучка", "Ландыш серебристый". Последней режиссерской работой Кеосаяна стал фильм "Семь дней Петра Семеныча", снятый по сценарию его супруги, главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.

С 2007 года Кеосаян активно работал на телевидении, вел авторскую программу на радио Sputnik. Одним из его самых ярких телепроектов стало сатирическое политическое шоу "Международная пилорама", которое выходило на телеканале НТВ с 2016 года в течение восьми лет. Из-за своей гражданской позиции был включен в санкционные списки ряда стран.