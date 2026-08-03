Королев отметил потенциал молодого поколения в развитии Верхневолжья

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Комплексные проекты по обновлению образовательных учреждений в рамках программы поддержки школьных инициатив надо масштабировать по всей Тверской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев.

В 2026 году в Верхневолжье по указанной программе предложили 84 идеи, более 50 из которых реализовали. В целом за пять лет реализации программы в области при активном участии детей воплощено в жизнь 284 проекта.

Программа направлена на вовлечение школьников в решение актуальных вопросов учебных заведений. Потенциал молодого поколения в развитии региона и всей страны неоднократно подчеркивал Королев. Приоритетным направлением молодежной политики руководитель Верхневолжья обозначил создание для учеников школ и студентов условий для всесторонней реализации способностей.

В пресс-службе правительства Тверской области уточняют, что обновлению зон для обучения посвящены 28 проектов программы поддержки школьных инициатив этого года. Обустройству мест для социализации и полноценного отдыха — 25, открытию творческих мастерских и студий — 17. Также среди основных направлений — развитие спортивной инфраструктуры и повышение комфорта в школах: заявлено 14 таких проектов.

Например, в текущем году по просьбе школьников закуплено оборудование для обучения автоделу. Это открывает новые горизонты профориентации. Такие возможности с начала текущего учебного года будут обеспечены в тверской школе №34 и нелидовской №3.

Достойные условия для детей, созданные в СОШ №3 Нелидово, лично оценил Королев во время рабочей поездки в округ. В числе перспективных направлений глава региона как раз отметил обучение автоделу, которое будет развиваться в учебном заведении благодаря программе поддержки школьных инициатив.

"Это уровень областного центра. В прошлом году провели капитальный ремонт. Построен современный школьный стадион, который популярен у детей. К началу учебного года в планах открыть новый спортзал. Договорились, что будем развивать в школе и автодело — это новые возможности для профориентации ребят. Считаю, что такие комплексные проекты по обновлению школ надо масштабировать по всей области", — подчеркнул Королев в своем канале в мессенджере "Макс" по итогам посещения образовательного учреждения.

По программе поддержки школьных инициатив в этом году вновь открываются медиастудии, где дети могут создавать контент для соцсетей и рассказывать о школьной жизни. Появляются также новые спортивные пространства и школьные музеи, оснащаются кабинеты труда, библиотеки, благоустраиваются рекреации. Обновляют школьные раздевалки и столовые.