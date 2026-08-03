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Главу областного управления СБУ задержали за взятки, заявил Шарий - РИА Новости, 03.08.2026
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12:42 03.08.2026
Главу областного управления СБУ задержали за взятки, заявил Шарий

Шарий: главу областного управления СБУ задержали на Украине за взятки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Украине задержан начальник управления СБУ в Хмельницкой области Александр Прокопенко за систематические взятки.
  • Месячный нелегальный доход Прокопенко достигал двухсот тысяч долларов, сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. На Украине задержан начальник управления СБУ в Хмельницкой области Александр Прокопенко за систематические взятки, ежемесячный нелегальный доход чиновника достигал двухсот тысяч долларов, сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.
«

"По моей информации, в Хмельницком задержали начальника управления СБУ Алексея Прокопенко ...Пришли к нему за систематическое получение неправомерной выгоды - более 200 тысяч долларов в месяц", - написал Шарий в своем Telegram-канале.

По его словам, обыск был проведен у Прокопенко в доме, затем сотрудники правоохранительных органов приступили к обыску в кабинете чиновника. Также, по данным Шария, документ о предъявлении обвинений Прокопенко уже подписан временно исполняющим обязанности председателя СБУ Александром Покладом.
Владимир Зеленский 17 июля назначил временно исполняющим обязанности председателя службы безопасности Украины Александра Поклада, генерала-майора СБУ, который с 2023 года был заместителем главы ведомства.
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