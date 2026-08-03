Главу областного управления СБУ задержали за взятки, заявил Шарий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Украине задержан начальник управления СБУ в Хмельницкой области Александр Прокопенко за систематические взятки.
- Месячный нелегальный доход Прокопенко достигал двухсот тысяч долларов, сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. На Украине задержан начальник управления СБУ в Хмельницкой области Александр Прокопенко за систематические взятки, ежемесячный нелегальный доход чиновника достигал двухсот тысяч долларов, сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.
«
"По моей информации, в Хмельницком задержали начальника управления СБУ Алексея Прокопенко ...Пришли к нему за систематическое получение неправомерной выгоды - более 200 тысяч долларов в месяц", - написал Шарий в своем Telegram-канале.
По его словам, обыск был проведен у Прокопенко в доме, затем сотрудники правоохранительных органов приступили к обыску в кабинете чиновника. Также, по данным Шария, документ о предъявлении обвинений Прокопенко уже подписан временно исполняющим обязанности председателя СБУ Александром Покладом.
Владимир Зеленский 17 июля назначил временно исполняющим обязанности председателя службы безопасности Украины Александра Поклада, генерала-майора СБУ, который с 2023 года был заместителем главы ведомства.