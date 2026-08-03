В Сеуте переполнены центры содержания детей-мигрантов

Мигранты на границе между Марокко и Испанией в Сеуте. Архивное фото

Мигранты на границе между Марокко и Испанией в Сеуте

© REUTERS / Violeta Santos Moura Мигранты на границе между Марокко и Испанией в Сеуте

Краткий пересказ от РИА ИИ Центры содержания для несовершеннолетних мигрантов в Сеуте переполнены почти в 30 раз.

В городе размещены 862 ребенка-мигранта при обычной вместимости в 29 мест.

Центр временного содержания мигрантов в Сеуте рассчитан на 600 человек и также находится в состоянии коллапса.

СЕУТА (Испания), 3 авг - РИА Новости. Центры содержания для несовершеннолетних мигрантов в Сеуте переполнены почти в 30 раз, сообщил советник правительства Сеуты по вопросам президентства и внутреннего управления Альберто Гайтан.

Как сообщил Гайтан, сейчас в городе размещены 862 ребенка-мигранта.

"Обычная вместимость, которую нам выделяет министерство, составляет 29 мест. Таким образом, речь идет о переполненности почти на 3000% - на 2872%", - сказал он в интервью радиостанции Cadena SER

Гайтан отметил, что ситуация может меняться и ухудшиться в ближайшие дни, так как кто-то мог на время забрать детей себе домой.

Он сообщил, что центр временного содержания мигрантов в Сеуте также переполнен, так как рассчитан всего на 600 человек.

"Он в состоянии абсолютного коллапса, вокруг него разбили лагерь около тысячи человек. Ситуация очень сложная, и мы посмотрим, сможет ли город выбраться из этой проблемы", - сказал политик.