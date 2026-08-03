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В Сеуте переполнены центры содержания детей-мигрантов - РИА Новости, 03.08.2026
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17:21 03.08.2026
В Сеуте переполнены центры содержания детей-мигрантов

Центры содержания для детей-мигрантов в Сеуте переполнены почти в 30 раз

© REUTERS / Violeta Santos MouraМигранты на границе между Марокко и Испанией в Сеуте
Мигранты на границе между Марокко и Испанией в Сеуте - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© REUTERS / Violeta Santos Moura
Мигранты на границе между Марокко и Испанией в Сеуте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центры содержания для несовершеннолетних мигрантов в Сеуте переполнены почти в 30 раз.
  • В городе размещены 862 ребенка-мигранта при обычной вместимости в 29 мест.
  • Центр временного содержания мигрантов в Сеуте рассчитан на 600 человек и также находится в состоянии коллапса.
СЕУТА (Испания), 3 авг - РИА Новости. Центры содержания для несовершеннолетних мигрантов в Сеуте переполнены почти в 30 раз, сообщил советник правительства Сеуты по вопросам президентства и внутреннего управления Альберто Гайтан.
Как сообщил Гайтан, сейчас в городе размещены 862 ребенка-мигранта.
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"Обычная вместимость, которую нам выделяет министерство, составляет 29 мест. Таким образом, речь идет о переполненности почти на 3000% - на 2872%", - сказал он в интервью радиостанции Cadena SER.
Гайтан отметил, что ситуация может меняться и ухудшиться в ближайшие дни, так как кто-то мог на время забрать детей себе домой.
Он сообщил, что центр временного содержания мигрантов в Сеуте также переполнен, так как рассчитан всего на 600 человек.
"Он в состоянии абсолютного коллапса, вокруг него разбили лагерь около тысячи человек. Ситуация очень сложная, и мы посмотрим, сможет ли город выбраться из этой проблемы", - сказал политик.
В последние дни испанская Сеута, расположенная на севере Африки, столкнулась с резким ростом числа мигрантов, пытающихся попасть в автономный город из Марокко вплавь и пешком. Как сообщал глава Сеуты Хуан Хесус Вивас, в город проникли около 60 тысяч человек.
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