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Испания потребовала от Марокко расследовать причины кризиса в Сеуте - РИА Новости, 03.08.2026
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16:55 03.08.2026
Испания потребовала от Марокко расследовать причины кризиса в Сеуте

Глава МО Роблес потребовала от Марокко расследовать миграционный кризис в Сеуте

© REUTERS / Pedro NunesМигранты в городе Сеута, Испания
Мигранты в городе Сеута, Испания - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© REUTERS / Pedro Nunes
Мигранты в городе Сеута, Испания
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава министерства обороны Испании Маргарита Роблес потребовала от марокканских властей расследовать причины миграционного кризиса в Сеуте.
  • Маргарита Роблес подчеркнула, что суверенитет и территориальная целостность Испании не могут подвергаться никаким посягательствам, и армия продолжит оказывать поддержку гражданской гвардии в Сеуте.
  • В последние дни в испанскую Сеуту проникли около 60 тысяч мигрантов из Марокко.
СЕУТА (Испания), 3 авг - РИА Новости. Глава министерства обороны Испании Маргарита Роблес потребовала от марокканских властей расследовать причины миграционного кризиса в Сеуте.
"Я прошу у правительства Марокко, чтобы они провели расследование и узнали, что произошло с этой активностью в социальных сетях", - сказала она журналистам, ее выступление транслировали испанские СМИ.
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Она подчеркнула, что суверенитет и территориальная целостность Испании не могут подвергаться никаким посягательствам.
"Сейчас необходимо совершенно ясно заявить следующее: армия продолжит находиться в Сеуте, оказывая поддержку гражданской гвардии. Должно быть совершенно ясно, что те, кто стоял за произошедшим - преступные группировки - или те, кто это допустил, должны будут понести ответственность", - сказала она.
В последние дни испанская Сеута, расположенная на севере Африки, столкнулась с резким ростом числа мигрантов, пытающихся попасть в автономный город из Марокко вплавь и пешком. Как сообщал глава Сеуты Хуан Хесус Вивас, в город проникли около 60 тысяч человек.
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