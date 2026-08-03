Испания потребовала от Марокко расследовать причины кризиса в Сеуте

"Сейчас необходимо совершенно ясно заявить следующее: армия продолжит находиться в Сеуте, оказывая поддержку гражданской гвардии. Должно быть совершенно ясно, что те, кто стоял за произошедшим - преступные группировки - или те, кто это допустил, должны будут понести ответственность", - сказала она.