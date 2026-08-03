Мэр Мелильи назвал ситуацию в Сеуте провалом испанского правительства

Столкновения между мигрантами и полицией в Сеуте

Столкновения между мигрантами и полицией в Сеуте

© REUTERS / Pedro Nunes Столкновения между мигрантами и полицией в Сеуте

Краткий пересказ от РИА ИИ Мэр-президент испанского анклава Мелилья Хуан Хосе Имброда Ортис назвал ситуацию в Сеуте полным провалом испанского правительства.

Около 60 тысяч мигрантов проникли в Сеуту за сутки в конце июля.

Имброда раскритиковал реакцию испанских властей на кризис, назвав ее «запоздалой и плохой».

СЕУТА, 3 авг - РИА Новости. Мэр-президент испанского анклава Мелилья Хуан Хосе Имброда Ортис назвал ситуацию в Сеуте полным провалом испанского правительства.

В конце июля испанский автономный город Сеута , расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Мэр-президент города 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту.

"В 2021 году в Сеуте была огромная проблема. В 2026 году все повторяется. Это полный провал правительства Испании", - сказал он, выступая перед журналистами, трансляцию вели испанские СМИ.

По словам Имброды, недопустимо, чтобы никто не прислушивался к национальному разведывательному центру, предупреждавшему о надвигающемся кризисе.

"Я только что услышал в одном из СМИ, что на границе находились всего пять полицейских, три или четыре сотрудника", - сказал он.