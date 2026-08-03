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Мэр Мелильи назвал ситуацию в Сеуте провалом испанского правительства - РИА Новости, 03.08.2026
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15:14 03.08.2026 (обновлено: 19:05 03.08.2026)
Мэр Мелильи назвал ситуацию в Сеуте провалом испанского правительства

Имброда назвал ситуацию в Сеуте полным провалом испанского правительства

© REUTERS / Pedro NunesСтолкновения между мигрантами и полицией в Сеуте
Столкновения между мигрантами и полицией в Сеуте - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© REUTERS / Pedro Nunes
Столкновения между мигрантами и полицией в Сеуте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэр-президент испанского анклава Мелилья Хуан Хосе Имброда Ортис назвал ситуацию в Сеуте полным провалом испанского правительства.
  • Около 60 тысяч мигрантов проникли в Сеуту за сутки в конце июля.
  • Имброда раскритиковал реакцию испанских властей на кризис, назвав ее «запоздалой и плохой».
СЕУТА, 3 авг - РИА Новости. Мэр-президент испанского анклава Мелилья Хуан Хосе Имброда Ортис назвал ситуацию в Сеуте полным провалом испанского правительства.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Мэр-президент города 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту.
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"В 2021 году в Сеуте была огромная проблема. В 2026 году все повторяется. Это полный провал правительства Испании", - сказал он, выступая перед журналистами, трансляцию вели испанские СМИ.
По словам Имброды, недопустимо, чтобы никто не прислушивался к национальному разведывательному центру, предупреждавшему о надвигающемся кризисе.
"Я только что услышал в одном из СМИ, что на границе находились всего пять полицейских, три или четыре сотрудника", - сказал он.
Имброда также назвал реакцию испанских властей на кризис "запоздалой и плохой".
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