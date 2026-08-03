Власти Испании оценили число оставшихся в Сеуте мигрантов

Краткий пересказ от РИА ИИ Около 2500 мигрантов остаются в испанском городе Сеута спустя четыре дня после массового проникновения через границу.

Число оставшихся мигрантов является избыточным для возможностей города по приему мигрантов.

Министерство по вопросам интеграции, социальной безопасности и миграции Испании усиливает оказание гуманитарной помощи.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Около 2,5 тысяч мигрантов остались в испанском городе Сеута спустя четыре дня после массового проникновения через границу в город, передает агентство Около 2,5 тысяч мигрантов остались в испанском городе Сеута спустя четыре дня после массового проникновения через границу в город, передает агентство Europa Press со ссылкой на представителя центрального правительства Испании в Сеуте Мигеля Анхеля Переса Триано.

Ранее глава городской администрации Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что не менее 3 тысяч мигрантов остаются в испанском автономном городе Сеута, куда на прошлой неделе прорвались десятки тысяч нелегалов.

"По данным министерства внутренних дел, около 2500 человек остаются в автономном городе нелегально через четыре дня после массового наплыва мигрантов из Марокко", - отмечает агентство со ссылкой на представителя.

По его словам, это число является "избыточным для возможностей города по приему мигрантов".

"Мы все еще не нормализовали ситуацию (с мигрантами - ред.)", - цитирует агентство представителя правительства.

По данным Europa Press, Мигель Анхель Перес Триано также сообщил, что министерство по вопросам интеграции, социальной безопасности и миграции Испании уже усиливает оказание гуманитарной помощи, в частности для людей, находящихся в окрестностях центра временного размещения мигрантов (CETI).