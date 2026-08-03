Власти Испании оценили число оставшихся в Сеуте мигрантов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Около 2500 мигрантов остаются в испанском городе Сеута спустя четыре дня после массового проникновения через границу.
- Число оставшихся мигрантов является избыточным для возможностей города по приему мигрантов.
- Министерство по вопросам интеграции, социальной безопасности и миграции Испании усиливает оказание гуманитарной помощи.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Около 2,5 тысяч мигрантов остались в испанском городе Сеута спустя четыре дня после массового проникновения через границу в город, передает агентство Europa Press со ссылкой на представителя центрального правительства Испании в Сеуте Мигеля Анхеля Переса Триано.
Ранее глава городской администрации Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что не менее 3 тысяч мигрантов остаются в испанском автономном городе Сеута, куда на прошлой неделе прорвались десятки тысяч нелегалов.
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"По данным министерства внутренних дел, около 2500 человек остаются в автономном городе нелегально через четыре дня после массового наплыва мигрантов из Марокко", - отмечает агентство со ссылкой на представителя.
По его словам, это число является "избыточным для возможностей города по приему мигрантов".
"Мы все еще не нормализовали ситуацию (с мигрантами - ред.)", - цитирует агентство представителя правительства.
По данным Europa Press, Мигель Анхель Перес Триано также сообщил, что министерство по вопросам интеграции, социальной безопасности и миграции Испании уже усиливает оказание гуманитарной помощи, в частности для людей, находящихся в окрестностях центра временного размещения мигрантов (CETI).
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Мэр-президент города Хуан Хесус Вивас 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли в Сеуту за сутки.